FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POKUŠAJ PREVARE /

HEP izdao hitno upozorenje građanima: 'Ovo nije naša aplikacija, ne unosite svoje podatke'

HEP izdao hitno upozorenje građanima: 'Ovo nije naša aplikacija, ne unosite svoje podatke'
×
Foto: Marko Prpic/pixsell

Hrvatska elektroprivreda u svom priopćenju obavještava javnost kako su zaprimili više dojava građana o ponudi aplikacije HEP fin u Google Play trgovini

8.1.2026.
13:30
Hina
Marko Prpic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Iz Hrvatske elektroprivrede upozorili su u četvrtak da "HEP fin", aplikacija koja se pojavila u Google Play trgovini, nije aplikacija HEP grupe te su zamolili građane da ne unose nikakve osobne podatke u nju. 

Hrvatska elektroprivreda u svom priopćenju obavještava javnost kako su zaprimili više dojava građana o ponudi aplikacije HEP fin u Google Play trgovini, ali i da to nije njihova aplikacija.

"Upozoravamo da aplikacija HEP – fin assistance nije službeni proizvod HEP grupe te da smo poduzeli korake za njezino uklanjanje s Google Play trgovine", navodi se u priopćenju Hrvatske elektroprivrede. Ujedno mole građane da u navedenu aplikaciju ne unose nikakve osobne podatke.

POGLEDAJTE VIDEO: Tko stoji iza SMS prijevara? Iz pošte poručuju: 'Gotovo ih je nemoguće otkriti'

Hep Google PlayPrevara
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
POKUŠAJ PREVARE /
HEP izdao hitno upozorenje građanima: 'Ovo nije naša aplikacija, ne unosite svoje podatke'