HEP izdao hitno upozorenje građanima: 'Ovo nije naša aplikacija, ne unosite svoje podatke'

Iz Hrvatske elektroprivrede upozorili su u četvrtak da "HEP fin", aplikacija koja se pojavila u Google Play trgovini, nije aplikacija HEP grupe te su zamolili građane da ne unose nikakve osobne podatke u nju.

Hrvatska elektroprivreda u svom priopćenju obavještava javnost kako su zaprimili više dojava građana o ponudi aplikacije HEP fin u Google Play trgovini, ali i da to nije njihova aplikacija.

"Upozoravamo da aplikacija HEP – fin assistance nije službeni proizvod HEP grupe te da smo poduzeli korake za njezino uklanjanje s Google Play trgovine", navodi se u priopćenju Hrvatske elektroprivrede. Ujedno mole građane da u navedenu aplikaciju ne unose nikakve osobne podatke.

