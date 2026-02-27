FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
HLADAN TUŠ /

Uf, koji neugodnjak! Kendall Jenner 'izvisila' na Armani reviji u Milanu

Uf, koji neugodnjak! Kendall Jenner 'izvisila' na Armani reviji u Milanu
×
Foto: Simona Chioccia/ipa-agency.net/PA Images/Profimedia

Premda su Talijani poznati kao vrlo srdačni, Kendall Jenner zasigurno je bar na trenutak posumnjala u to opće vjerovanje. Na Emporio Armani reviji u Milanu dobila je sasvim hladnu dobrodošlicu od glazbenice za čijom su glazbom Talijani ludi

27.2.2026.
9:31
Hot.hr
Simona Chioccia/ipa-agency.net/PA Images/Profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Model Kendall Jenner, mnogima omiljeno lice klana Kardashian-Jenner, ovih dana boravi u Milanu na Tjednu mode. Iza nje su brojne revije poznatih talijanskih modnih kuća, a sinoć je zablistala na reviji Emporio Armani

Uf, koji neugodnjak! Kendall Jenner 'izvisila' na Armani reviji u Milanu
Foto: SGP/ddp USA/Profimedia

Lijepa je 30-godišnjakinja još jednom pokazala kako se sjajno slažu elegancija i minimalizam pa je stigla odjevena u jednostavnu crnu haljinu i crne štikle s remenčićima, a sve je zaokružila tamnosmeđim naočalama i srebrnim naušnicama u obliku suze.

Jenner je na reviji dobila prestižno mjesto u prvom redu, a organizatori su je smjestili uz engleskog glumca Nicholasa Galitzinea i poznatu talijansku glazbenicu Elodie. 

Iako je Kendall stigla nasmiješena na reviju, lijepa Talijanka odjevena u grudnjak s kristalićima se baš i nije ugodno iznenadila kada je vidjela da mora dijeliti prostor s lijepom manekenkom.

@elodivass THIS DUO ✨😭 #elodie #kendalljenner #mfw ♬ A Fari Spenti - Elodie

Kako su snimile kamere na Tjednu mode, Kendall joj je stigavši na reviju srdačno pružila ruku u znak pozdrava, no Elodie je ruku pružila namrgođena i vidno neraspoložena.

POGLEDAJTE VIDEO: Provjerili smo isplati li se više napraviti kuću ili kupiti stan: Od računice bi vas mogla zaboljeti glava

 

Kendall JennerModaTjedan Mode U MilanuArmani
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx