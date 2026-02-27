Uf, koji neugodnjak! Kendall Jenner 'izvisila' na Armani reviji u Milanu

Model Kendall Jenner, mnogima omiljeno lice klana Kardashian-Jenner, ovih dana boravi u Milanu na Tjednu mode. Iza nje su brojne revije poznatih talijanskih modnih kuća, a sinoć je zablistala na reviji Emporio Armani.

Foto: SGP/ddp USA/Profimedia

Lijepa je 30-godišnjakinja još jednom pokazala kako se sjajno slažu elegancija i minimalizam pa je stigla odjevena u jednostavnu crnu haljinu i crne štikle s remenčićima, a sve je zaokružila tamnosmeđim naočalama i srebrnim naušnicama u obliku suze.

Jenner je na reviji dobila prestižno mjesto u prvom redu, a organizatori su je smjestili uz engleskog glumca Nicholasa Galitzinea i poznatu talijansku glazbenicu Elodie.

Iako je Kendall stigla nasmiješena na reviju, lijepa Talijanka odjevena u grudnjak s kristalićima se baš i nije ugodno iznenadila kada je vidjela da mora dijeliti prostor s lijepom manekenkom.

Kako su snimile kamere na Tjednu mode, Kendall joj je stigavši na reviju srdačno pružila ruku u znak pozdrava, no Elodie je ruku pružila namrgođena i vidno neraspoložena.

