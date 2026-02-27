Chef Špiček i Nikolina Pišek otkrivaju kako batake i zabatke pretvoriti u savršen obiteljski ručak

Jednostavna, domaća jela imaju posebnu vrijednost. Ne traže egzotične sastojke ni složene tehnike, već počivaju na provjerenim okusima i kvalitetnim namirnicama. Takvu filozofiju kuhanja iz epizode u epizodu donosi chef Tomislav Špiček u gastro specijalu Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR, podsjećajući nas da dobar obrok može biti brz i jednostavan, a opet pun bogat, raskošan, zdrav i prepun okusa.

U novoj epizodi Špiček priprema pileće batake i zabatke u tamnom umaku uz kremasti pire krumpir, obrok koji će zadovoljiti i najzahtjevnije članove obitelji, a priprema se brzo i bez stresa. U kuhinji mu se pridružila Nikolina Pišek, voditeljica RTL-ove lifestyle emisije MagNet, a zajedno su pokazali kako od nekoliko osnovnih kvalitetnih sastojaka pripremiti slastan ručak ili večeru.

Foto: Pavao Bobinac

Ono što svaku epizodu ovog gastro serijala čini posebnom, a tako se pokazalo i u ovom nastavku, jesu usputni, jednostavno objašnjeni Špičekovi trikovi koji dobro dođu svima nama. Bilo da je riječ o pravilnom pečenju mesa, doziranju i biranju začina ili postizanju idealne teksture umaka, upravo ti detalji čine razliku. Uz takve upute i najjednostavniji recept dobiva veću vrijednost, a rezultat je jelo koje izgleda i ima okus kao da je pripremano s puno više iskustva.

Foto: Pavao Bobinac

Da to sve doista tako izgleda u praksi, možete provjeriti u četvrtoj epizodi šeste sezone „Domaće i tradicionalno sa Špičekom by SPAR“, koja je na programu RTL-a ove subote u 21:50 sati na glavnom kanalu, dok reprizu možete pogledati u nedjelju u 14:30 sati.

Ugodno, domaće ozračje, kvalitetne namirnice i korisni trikovi, ovo je gastro specijal koji se ne propušta.

A kako biste i vi, baš poput chefa Špičeka u kuhinji uvijek imali kvalitetne sastojke za bilo koji od njegovih odličnih recepata, dovoljno je otići do najbližeg SPAR supermarketa ili INTERSPAR hipermarketa.

Dobar vam tek!

Sadržaj je nastao u suradnji s partnerom SPAR Hrvatska prema najvišim uredničkim standardima Net.hr-a.