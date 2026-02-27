'Noćni lovac' oteo Madura, otkriveno kakav manevar je izveo: 'Zdrobili su mu nogu u komade'

Američki predsjednik Donald Trump u utorak je pilotu helikoptera Ericu Sloveru, koji je sudjelovao u operaciji u kojoj je uhićen predsjednik Venezuele Nicolas Maduro, u Kongresu dodijelio Medalju časti, najviše vojno odličje SAD-a.

Slover, inače glavni časnik 5. klase i pripadnik 160. Zrakoplovne pukovnije za specijalne operacije, poznate pod imenom "Noćni lovci" (Night Stalkers), bio je vodeći pilot u prvom helikopteru MH-47G Chinook koji se spuštao na Madurovu predsjedničku rezidenciju, piše The National Interest.

Iako je američka vojska neutralizirala protuzračni obrambeni sustav, rezidenciju su ipak čuvale kopnene snage, koje su otvorile vatru na helikopter. Slover je tijekom spuštanja pogođen četiri puta, ali svejedno je uspio zadržati kontrolu nad letjelicom.

'Noga zdrobljena u komade'

"Dok se pripremao za slijetanje, neprijateljske strojnice pucale su iz svih smjerova, a Eric je bio teško pogođen u nogu i kuk, metak za metkom", ispričao je Trump tijekom obraćanja o stanju nacije. Dodao je da su pilota pogodili četiri puta i zdrobili su mu nogu u "brojne komade".

"Ipak, unatoč tome da je uporaba nogu bila ključna za uspješno upravljanje helikopterom, jedino o čemu je Eric razmišljao bilo je iskrcavanje brojnih komandosa koji će uhvatiti Madura. Uspjeh cijele misije i životi suboraca ovisili su o Ericovoj sposobnosti da podnese izuzetnu bol", dodao je Trump.

Zadobivene ozljede još su uvijek vidljive, s obzirom na to da pilot trenutačno koristili hodalicu. Na dodjelu je stigao u pratnji supruge Amy.

Portal NBC News ističe da je Trumpova odluka da medalju dodijeli tijekom obraćanja o stanju nacije, umjesto na svečanoj ceremoniji u Bijeloj kući, bila neobična, ali da je ujedno istaknula Sloverovu ulogu

