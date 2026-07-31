Sjećate li se što je Bandić govorio o podzemnim spremnicima? Tada HDZ-u nije smetalo

Jedan za staklo, drugi za papir, treći za plastiku i metal, četvrti za biootpad i peti za miješani. Novi zagrebački podzemni spremnici trebali su biti Amerika u malom. Ali sudeći prema reakcijama, za neke su ispali - bivša Jugoslavija.

"Isti rukopis - drugačija politička devastacija. Tomaševićevu urbanističku intervenciju možemo usporediti jedino s komunističkim uklanjanjem spomenika banu Jelačiću 1947. godine." To je samo dio vizuala koje je na svom Facebooku objavio predsjednik zagrebačkog HDZ-a - Ivan Matijević. Kažu, zasmetalo im je da baš usred glavnog trga postavljaju podzemni spremnici za otpad Iako se jasno vidi da se iznad spremnika nadzire znak za početak Ilice. Pa smo ga pitali nije li to ipak možda malo pretjerana usporedba za jednu komunalnu infrastrukturu?

"Svi koji su pročitali priopćenje koje sam odaslao vidjeli su da je to samo jedna simbolika jer kada govorimo o istim datumima 1947. i 2026. odnosno 47.' kada se micao ban Josip Jelačić s Trga, i istog datuma su postavljeni podzemni spremnici", rekao je predsjednik zagrebačkog HDZ-a, Ivan Matijević. Nije se stalo samo na lecima, HDZ se narugao i ovim AI lego filmićem. Kaže, najviše mu je zasmetalo što se u samom centru grada, javnim novcem rješava problem otpada privatnim vlasnicima stanova u blizini Trga.

Podzemne kante za smeće izazvale politički rat

"Gdje bi ih ja smjestio konkretno, trenutno nemam dovoljno informacija", dodao je Matijević. I tako su obične podzemne kante za smeće izazvale politički rat. Ali i postali jedna od glavnih tema ovog tjedna. Je li ovo pravo mjesto za to? Jedni vide napredak, drugi ruglo. Ovo niste napravili slučajno - nego svjesno. A nisu ovo s bivšom Jugoslavijom povezali samo političari.

"Ja bih njega na Goli otok skupa s onim tko je to dozvolio. Pa zašto je smeće u centru Grada pa di nam je kultura?", pita se Cvita. Jadranka predlaže: "Mislim da su ih mogli stavit npr. na Europskom trgu kod gradskog WC-a, tamo je prazno i neupotrebljivo." Dok je Jasminku lokacija prihvatljiva: "Ako nije moglo bit drugog mjesta da se to napravi, ovo je okej." Iz Grada Zagreba pak pred kamere nisu htjeli, kažu, sve su objasnili još u ponedjeljak:

"Nijedna druga lokacija nije mogla poslužiti ovoj svrsi zbog instalacija. Imamo podzemne, vode, struje, plina, telekomunikacija, tu je i nadzemna infrastruktura ZET-a. To je ključni razlog zašto je odabrana ova lokacija", rekla je tada glasnogovornica gradonačelnika Zagreba, Dinka Živalj. O svemu smo potražili i stručno mišljenje arhitekta.

Smeće postalo glavna ideološka tema

"Ovo je netema. Meni je okej, međutim, to je tema da ako zaista određenom broju ljudi to ne odgovara, može se to i maknut, to ćemo iskopat iz tla i negdje drugdje stavit. Nije problem. Ali devastaciju jadranske obale recimo nećemo samo tako izvadit s bagerom i premjestit. I isto tako nećemo samo tako sanirati problem potpisivanja tisuća loših projekata godišnje jednim desantom u medijima od strane vladajućih prema trenutnoj vlasti", rekao je za Direkt Janko Kralj.

Kod nas je smeće postalo glavna ideološka tema, a primjerice kod susjeda u Ljubljani, to je sasvim normalno još od 2008. Ima ih oko 80, a zamijenili su oko 10 tisuća klasičnih kontejnera. U nizozemskom Rotterdamu ih ima više od 6 tisuća, i to još od 90ih. U centru Barcelone moderniziran je podzemni sustav s više od 220 podzemnih otvora. A u Zagrebu nisu samo ideja trenutne vlasti. Prve takve spremnike Zagreb je dobio još 2018. u Kranjčevićevoj i Primorskoj ulici, kada je pokojni gradonačelnik i najavio da će ih biti još više. I to pazite gdje.

"U gornjem i donjem dijelu grada gdje je manjak prostora i gdje to narušava estetsku sliku, gdje imamo malo prostora da razvijemo reciklažna dvorišta, zelene otoke pa i spremnike za odvojeno prikupljanje otpada, moramo stvari vidjeti nevidljivima. Po mogućnosti savršeno je da napravimo to pod zemljom", rekao je početkom 2018. pokojni gradonačelnik Milan Bandić. U to je vrijeme HDZ bio dio većine koja je podržavala Bandićevu gradsku vlast. Pa smo predsjednika zagrebačkog HDZ-a pitali, zašto sada onda podzemni spremnici nisu prihvatljivi?

"Ja u ni jednom trenutku nisam rekao da je zagrebački HDZ protiv podzemnih spremnika. Zagrebački HDZ je protiv ugradnje spremnika na ovakvim lokacijama", rekao je. I tako smo vidjeli da podzemne kante, čiji vrhovi na površini zauzimaju tek nekoliko metara, očito zauzimaju puno više prostora - u politici.