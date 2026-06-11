Kukavica se obrušio na Tomaševića: 'Promovirate partizane'

Saborski zastupnik DP-a Ivica Kukavica kritizirao je u četvrtak zagrebačku gradsku vlast zbog organiziranja Koncerta partizanske pjesme, poručivši da nisu organizirali koncert domoljubnih pjesama te ustvrdio da promoviraju partizane, a ne rješavaju komunalni i prometni kaos.

"Grad Zagreb organizira Koncert partizanske pjesme, a nije tijekom ovoga ni prethodnoga mandata Tomaševićeve vlasti organizirao koncert s repertoarom domoljubnih pjesama koje su u najtežim trenucima borbe za slobodu Hrvatske u Domovinskome ratu hrabrile i motivirale cijeli hrvatski narod", poručio je Kukavica na konferenciji za novinare u Saboru.

Predsjednik Kluba zastupnika Domovinskog pokreta Kukavica novinarima se obratio na konferenciji pod nazivom 'Pjesme i zastave', a povodom najave Koncerta partizanske pjesme koji će se održati 13. lipnja u Maloj dvorani Vatroslava Lisinskog u organizaciji Saveza antifašista i Grada Zagreba, a povodom Dana antifašističke borbe.

Koncert koji bi on volio čuti na repertoaru bi imao pjesme poput 'Stop the war in Croatia', 'E moj druže beogradski', 'Bože čuvaj Hrvatsku', 'Stoji grad', 'Gospodine generale' ili 'To je tvoja zemlja'. Podsjetio je i na koncert Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu kojem je nazočilo pola milijuna mladih ljudi i koji je prošao bez ijednog incidenta, a nakon kojega je upravo iz Grada Zagreba, kako kaže, krenula hajka na Thompsona i pjesme proizašle iz Domovinskoga rata.

"Tada kreću zabrane, prvo u Areni, a potom i na dočeku hrvatskih rukometaša, gdje se troši nevjerojatna politička energija na degradiranje i osporavanje Thompsonovih domoljubnih pjesama, koje su etiketirane kao fašističke", upozorava Kukavica.

Osvrnuo se i na zastave na lijevo orijentiranim skupovima u Zagrebu poput Antifašističkog marša, Trnjanskih krijesova ili LGBT povorke. "Na njima sam primijetio malo ili nimalo hrvatskih zastava kao službenih državnih obilježja RH. I bez obzira na Dan hrvatske zastave koji je usvojio Hrvatski sabor i bez obzira na Deklaraciju o hrvatskome povijesnom grbu HAZU-u, Dalija Orešković najavljuje kako će u saborsku proceduru uputiti izmjene Zakona o grbu, zastavi i himni, a sve s ciljem novih zabrana'", kazao je.

Udar na vjeru i domoljublje

Sramotnim je nazvao i preimenovanje ulice u Zagrebu koja je nosila naziv po bivšem vrhbosanskom nadbiskupu Ivanu Šariću i takvo ponašanje nazvao udarom na tradicionalne hrvatske vrijednosti.

"Takve zabrane su udar na vjeru i domoljublje, na temelje današnje Hrvatske. Gradska vlast trebala bi se baviti, a građani upravo to od nje i očekuju, komunalijama i prometom. Nigdje nisam vidio takav kaos i nered kao što je to slučaj sa zagrebačkim komunalijama i prometnim gužvama", naglasio je.

Zapanjujuće je, upozorava Kukavica, koliko je devastiran grad koji ima proračun od gotovo tri milijarde eura. Ocijenio je da se Zagreb značajno srozao po pitanju kvalitete života u odnosu na razdoblje kada ga je vodio pokojni Milan Bandić.

"Ova gradska vlast, odnosno, stranka Možemo! zapravo ni nije tu da rješava probleme građana, nego da se bavi temom ideologije", rekao je, ocijenivši da se po pitanju kvalitete vođenja grada i rješavanja komunalnih gradskih pitanja Zagreb u mandatu stranke Možemo! ni po čemu ne može usporediti s Vukovarom u mandatu prošloga gradonačelnika Ivana Penave.

Kukavica je upozorio da zagrebačka vlast i stranka Možemo! prozivaju Domovinski pokret jer se usuđuje tražiti posmrtne ostatke poginulih Hrvata i zahtijevati njihov dostojanstven ukop, dok se oni u glavnom gradu Hrvatske ideološki bave mijenjanjem narativa vrijednosti i temelja današnje moderne Hrvatske, a zanemaruju sve ono što tišti građane Zagreba.