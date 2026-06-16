Nakon velike transformacije, Marija iz 'Života na vagi' blista na ljetovanju sa zaručnikom

Marija Bartulović, jedna od omiljenih kandidatkinja devete sezone RTL-ova showa "Život na vagi", ponovno je privukla pažnju pratitelja objavama s odmora. Nekadašnja natjecateljica, koja je tijekom sudjelovanja u emisiji izgubila čak 45,5 kilograma, danas s ponosom pokazuje rezultate svog truda, ali i sreću koju je pronašla izvan televizijskih kamera.

Na društvenim mrežama podijelila je niz fotografija i videozapis s ljetovanja, na kojima pozira sa zaručnikom Ivanom. U šarenom kupaćem kostimu pokazala je svoju vitkiju figuru, dok zajednički trenuci para otkrivaju koliko uživaju u zajedničkom vremenu.

Gledatelji je pamte kao vedru i odlučnu kandidatkinju koja je u show ušla s jasnim ciljem da promijeni životne navike i napravi veliki korak prema zdravijoj budućnosti. Tijekom natjecanja ostvarila je impresivan rezultat, a nakon završetka emisije nastavila je održavati zdrav način života te redovito dijeli napredak i svakodnevne trenutke sa svojim pratiteljima.

Osim fizičke transformacije, posljednjih mjeseci puno razloga za osmijeh donio joj je i ljubavni život. Marija je već ranije otkrila da je ljubav pronašla uz Ivana, dugogodišnjeg prijatelja koji joj je s vremenom postao životni partner i najveća podrška. Njihova je veza ove godine dobila novu dimenziju kada ju je Ivan zaprosio u Međugorju, a par se od tada ne skriva od zajedničkih fotografija i nježnih trenutaka koje rado dijele s javnošću.

Foto: Marija Bartulović/Instagram/Screenshot

Sudeći prema posljednjim objavama, Marija danas uživa u plodovima svog višegodišnjeg truda, a osmijeh koji ne skida s lica najbolji je pokazatelj koliko joj se život promijenio nabolje.