Čistili dom preminulog rođaka pa se šokirali otkrićem! U zamrzivaču pronašli tijelo

Obitelj koja je raščišćavala dom preminulog rođaka naišla je na jezivo otkriće kada je u škrinji za zamrzavanje pronašla ljudske ostatke. Policija je 19. srpnja oko 19.59 sati izašla na intervenciju u kući u Juneauu na Aljasci, nakon dojave o mogućem pronalasku tijela.

Policija je objavila da je obitelj naišla na jezivo otkriće dok je čistila dom nakon smrti jednog rođaka. Posmrtni ostaci pronađeni su u škrinji za zamrzavanje smještenoj u zaključanom pomoćnom objektu na imanju, piše The Sun.

Policijski službenici izašli su na mjesto događaja i potvrdili da je riječ o ljudskim posmrtnim ostacima. U međuvremenu je provedena preliminarna identifikacija, a istražitelji vjeruju da ostaci pripadaju odraslom muškom članu obitelji.

Nikada nije prijavljen nestanak

"Nije poznato koliko su dugo ostaci bili u zamrzivaču”, priopćila je policija.

"Istražitelji su utvrdili da Policijskoj upravi Juneaua nikada nije prijavljen nestanak preminule osobe". Prema navodima policije, obitelj preminule osobe već je obaviještena. Ipak, konačna potvrda identiteta još se čeka od Ureda državnog mrtvozornika.

"U ovoj fazi istrage nema poznate prijetnje za javnost", dodala je policija. Istraga je u tijeku.