Hajduk je već sada zaradio spasonosni novac, a pogledajte kakve cifre ga tek čekaju

Hajduk je na Poljudu u uzvratnoj utakmici trećeg pretkola Konferencijske lige svladao Žalgiris 4:0 te tako ukupnim rezultatom 9:2 prošao u play-off.

Sve su golove Splićani dali u nastavku susreta. Dario Melnjak je bio strijelac u 54. minuti, dok je Adam Huram pogodio za 2-0 u 69. minuti. U završnici su uslijedila još dva gola. Bamba je u 80. povećao na 3-0, a Michele Šego u 82. zabio za konačnih 4-0.

U play-offu Konferencijske lige Hajduk će igrati protiv poljskog sastava Rakow koji je nakon domaćih 0-0 u prvom ogledu u uzvratu pobijedio švedski Hammarby s 1-0. Hajduk će protiv Rakowa u prvom ogledu play-offa biti domaćin, a utakmica se na Poljudu igra 20. kolovoza.

Bijeli su pred grupnom fazom europskog natjecanja, a došavši do play-offa 'majsotri s mmora' su dobro i zaradili. Za svaki odigrani kvalifikacijski krug, UEFA ove sezone daje svakom klubu fikrno 175.000 eura pa je tako Hajduk nakon Žiline u prvom pretkolu EL-a, Pafosa u drugom pretkolu EL-a te Žalgirisa u trećem pretkolu KL-a uzeo 700.000 eura.

Klub koji ispadne u play-offu KL-a dobiva i dodatnu isplatu od 750.000 eura, a to znači da je Hajduk plasmanom u ovu fazu natjecanja osigurao najmanje 1,45 milijuna eura od UEFA-e. Dakle, čak i ako Rakow bude bolji u dva susreta, Hajduku pripada 700.000 eura za odigrana četiri pretkola i 750.000 eura kompenzacije za ispadanje u play-offu.

Prođe li Hajduk, čeka ga znatno veća naknada. Svaki od 36 klubova koji se plasira u grupnu fazu natjecanja ima pravo na osnovnu naknadu od 3,17 milijuna eura. Tome bi se u Hajdukovom slučaju pridodalo i 700 tisuća eura zarađenih kroz kvalifikacije pa bi minimalna zarada porasla na 3,87 milijuna eura.

No, ni to nije konačni iznos jer klubovi u ligaškoj fazi dobivaju i novac iz 'vrijednosnog stupa'. Svaka pobjeda u natjecanju po skupinama vrijedi dodatnih 400.000 eura, a remi donosi 133.000 eura. Dodatni bonusi dijele se i prema konačnom plasmanu na ljestvici te za eventualni prolazak u nokaut fazu natjecanja.