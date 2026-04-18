Veliki prosvjed u centru Zagreba: Ovo su zahtjevi sindikata; Tramvajski promet preusmjeren

U Zagrebu se u podne održava veliki prosvjed na Trgu bana Josipa Jelačića. Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH), Nezavisni hrvatski sindikati (NHS) i Matica hrvatskih sindikata (MHS) te Sindikat umirovljenika Hrvatske (SUH) organizira prosvjed "Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine“ kako bi upozorili na probleme nepravedne raspodjele dobiti, nedovoljnih plaća, mizernih mirovina, rastućih troškova hrane i stanovanja te nepovoljnih učinaka korupcije i sive ekonomije na sve segmente hrvatskog društva.

Na prosvjedu će govoriti: predsjednik SSSH Mladen Novosel, predsjednica SUH-a Višnja Stanišić, konfederalna tajnica Europske konfederacije sindikata (ETUC) Tea Jarc, predsjednik NHS-a Dražen Jović i predsjednica Matice hrvatskih sindikata (MHS) Sanja Šprem.

Zahtjevi prosvjednika

8.50 - Tri sindikalne središnjice SSSH, NHS i MHS te SUH pozivaju u subotu, u podne sve građane, radnike i umirovljenike na sindikalni prosvjed na Trgu bana Jelačića pod nazivom „Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine“ kao i za pravedniju raspodjelu dobiti i niže cijene hrane.

Sindikati traže i da se omogući pristupačnije stanovanje, društvo bez korupcije i sive ekonomije te očuvanje životnog standarda i bolji život u Hrvatskoj.

Sindikalne zahtjeve iznio je predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) Mladen Novosel.

Traže povećanje minimalne plaće na 1100 eura, prosječne na 2200 eura te prosječne mirovine na 1100 eura neto. Vladi, koja tvrdi da nema novaca, Novosel je poručio da u 10 godina nije ni pokušala "ubrati novac" koji ostaje privatnom sektoru u kojem "leži 336 posto dobiti" ostvarenih u proteklih nekoliko godina dok plaće u njemu dvije trećine od 950.000 radnika prima minimalnu ili tek nešto višu plaću. Sve ostalo ide kroz sivu zonu ili neoporezive dodatke, upozorio je.

Sindikati upozoravaju i da je u posljednjih pet godina ukupna stopa inflacije dosegla 28 posto, da su cijene hrane porasle za 47 posto, a cijene stambenih kvadrata za više od 60 posto.

Radnici u javnim i državnim službama danas za osnovne životne troškove izdvajaju 75,2 posto svoje neto plaće. U razdoblju od 2015. do 2024. neto dobit poduzetnika je porasla za 336 posto, a prosječna plaća njihovih zaposlenika povećana je samo za 72 posto, navode sindikati.

Upozoravaju da čak 750.000 umirovljenika ima mirovine ispod praga siromaštva od 617 eura pa im je problem pokriti troškove za stanovanje, hrane, higijene i odjeće, a od njih 61 posto žive sami pa im je, dodaju, još gore.

Hrvatska je u EU šesta po cijenama hrane, a po visini prosječne plaće tek na 19. mjestu, a udio hrane u životnim troškovima u Hrvatskoj iznosi 26,7 posto, a primjerice u Sloveniji 16,5, a u Njemačkoj 12,5 posto. U posljednjih pet godina cijene stambenog prostora za kupnju i za najam porasle za više od 60 posto. Hrvatska godišnje gubi milijarde eura zbog korupcije, upozoravaju, među ostalim, sindikati.

Kretanje povorke i tramvajski promet

7.36 - Sindikalna će povorka krenuti u 11 sati s Trga Republike Hrvatske (Hrvatsko narodno kazalište), Frankopanskom ulicom i Ilicom do glavnog zagrebačkog trga gdje će se u 12 sati održati prosvjed.

Zbog najavljenog sindikalnog prosvjeda koji će se održati na Trgu bana Josipa Jelačića, od 11 sati do završetka prosvjeda bit će obustavljen tramvajski promet Ilicom od Ulice Republike Austrije do Trga bana Josipa Jelačića, Frankopanskom, Jurišićevom, Ulicom Franje Račkog i preko Zrinjevca.

Tramvajske linije 6, 11, 12, 13, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera:

Linija 6: Črnomerec - Jukićeva - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Kvaternikov trg - Savski gaj

Linija 11: Črnomerec - Jukićeva - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Kvaternikov trg - Dubec

Linija 12: Ljubljanica - Ulica grada Vukovara - Šubićeva - Dubrava

Linija 13: Žitnjak - Ulica grada Vukovara - Savska - Vodnikova - Trg žrtava fašizma

Linija 14: Mihaljevac - Draškovićeva - Glavni kolodvor - Savska - Savski gaj

Linija 17: Prečko - Savska - Vodnikova -Trg žrtava fašizma - Borongaj

