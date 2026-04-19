Stiže promjena vremena, bez kišobrana nigdje! Meteorologinja otkrila kada se vraća sunce

Polje visokog tlaka slabi kako nam se sa sjeverozapada približava frontalni poremećaj koji će se svojom glavninom preko nas premještati u ponedjeljak i donijeti osvježenje. No, već u nedjelju do nas će stići vlažniji i nestabilniji zrak u drugom dijelu dana pa na zapadu zemlje treba računati na mogućnost kiše ili pljuskova. Još će utorak biti promjenljiv, no od srijede više suha i sunčana vremena.

NEDJELJA

Prijepodne još posvuda sunčano, no već će prema podnevu na zapadu biti umjerene naoblake. Vjetar će biti uglavnom slab, sredinom dana će ponegdje duž obale zapuhati do umjeren vjetar s mora. Najniža temperatura na kopnu od 3 do 8 °C, a na moru između 11 i 16 °C.

U središnjoj i sjeverozapadnoj Hrvatskoj poslijepodne oblačnije i nestabilnije pa se posebno prema večeri može očekivati mjestimična kiša ili čak poneki izraženiji pljusak praćen pojačanim vjetrom. Temperatura oko 23 °C. Razmjerno toplo uz vrijednosti temperature oko 23 °C bit će i na istoku unutrašnjosti gdje će se još veći dio poslijepodneva zadržavati suho, no navečer u zapadnijim predjelima također može biti kiše, s njom i umjerenog i jakog vjetra.

U Dalmaciji pretežno sunčano s umjerenom naoblakom ponajprije na sjeveru regije gdje potkraj dana može biti kiše ili ponekog neverina. Vjetar uglavnom slab jugozapadni, a najviša temperatura od 21 do 25 °C - koliko može biti u unutrašnjosti.

Na sjevernom Jadranu i u gorju poslijepodne promjenljivo oblačno te mjestimice s kišom i grmljavinom. Ne može se isključiti mogućnost i izraženijeg pljuska s kojim može biti pojačanog vjetra. Temperatura u gorju od 18 do 22 °C, a na moru oko 23 °C.

IDUĆIH DANA NA KOPNU

Nakon nekoliko iznadprosječno toplih dana početkom tjedna nam stiže osvježenje. Bit će i dalje promjenljivo uz povremenu kišu. Ona može ponegdje i izostati, a uglavnom samo lokalno uz izraženiji pljusak može pasti i veća količina. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Od srijede će biti sve više suha i sunčana vremena, a time će blago porasti dnevna temperatura, no jutra će biti nešto svježija.

IDUĆIH DANA NA MORU

Na moru u ponedjeljak uz umjereno jugo promjenljivo - bit će i sunčanih razdoblja i mjestimične kiše pa i grmljavine. I utorak još nestalan, posebno u Dalmaciji. Već će zapuhati bura koja će u srijedu biti i vrlo jaka. Od srijede stabilnije i sunčanije te i dalje uz buru, potom i sjeverozapadnjak. Temperatura će biti uglavnom oko očekivane za drugu polovinu travnja.