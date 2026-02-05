Napetosti unutar obitelji Beckham ne jenjavaju: Brooklyn napravio potez koji je iznenadio javnost

Brooklyn Beckham (26) navodno je laserskim tretmanom uklonio tetovažu posvećenu ocu Davidu Beckhamu (50), što mnogi doživljavaju kao još jedan snažan simbol narušenih obiteljskih odnosa.

Prema pisanju britanskog tabloida The Sun, Brooklyn je odlučio izmijeniti tetovažu na desnoj nadlaktici, veliko sidro u kojem je ranije bio ispisan natpis “Dad”, kao i poruka “Love you Bust”, nježan nadimak kojim ga je otac godinama zvao. Danas su, navodno, od tih riječi ostali tek blijedi obrisi.

Foto: Jw/avalon/profimedia

„Brooklyn je želio da natpis u potpunosti nestane, zato se odlučio za laserski tretman“, otkrio je izvor blizak obitelji, uz fotografije koje potvrđuju promjenu.

Ovaj potez dolazi svega mjesec dana nakon što je Brooklyn javno poručio da ne vidi prostor za pomirenje s obitelji, što je tada izazvalo lavinu reakcija u medijima i na društvenim mrežama.

Inače, ovo nije prvi put da uklanja tetovaže povezane s članovima obitelji. Prošle godine prekrio je i tetovažu na prsima posvećenu majci Victoriji, bivšoj članici grupe Spice Girls, o čemu je tada pisao Daily Mail.

