FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TRAJNA ODLUKA /

Napetosti unutar obitelji Beckham ne jenjavaju: Brooklyn napravio potez koji je iznenadio javnost

Napetosti unutar obitelji Beckham ne jenjavaju: Brooklyn napravio potez koji je iznenadio javnost
×
Foto: Zak Hussein/backgrid/backgrid Uk/profimedia

Brooklyn Beckham navodno je uklonio tetovažu posvećenu ocu

5.2.2026.
13:11
Hot.hr
Zak Hussein/backgrid/backgrid Uk/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Brooklyn Beckham (26) navodno je laserskim tretmanom uklonio tetovažu posvećenu ocu Davidu Beckhamu (50), što mnogi doživljavaju kao još jedan snažan simbol narušenih obiteljskih odnosa.

Prema pisanju britanskog tabloida The Sun, Brooklyn je odlučio izmijeniti tetovažu na desnoj nadlaktici, veliko sidro u kojem je ranije bio ispisan natpis “Dad”, kao i poruka “Love you Bust”, nježan nadimak kojim ga je otac godinama zvao. Danas su, navodno, od tih riječi ostali tek blijedi obrisi.

Napetosti unutar obitelji Beckham ne jenjavaju: Brooklyn napravio potez koji je iznenadio javnost
Foto: Jw/avalon/profimedia

„Brooklyn je želio da natpis u potpunosti nestane, zato se odlučio za laserski tretman“, otkrio je izvor blizak obitelji, uz fotografije koje potvrđuju promjenu.

Ovaj potez dolazi svega mjesec dana nakon što je Brooklyn javno poručio da ne vidi prostor za pomirenje s obitelji, što je tada izazvalo lavinu reakcija u medijima i na društvenim mrežama.

Inače, ovo nije prvi put da uklanja tetovaže povezane s članovima obitelji. Prošle godine prekrio je i tetovažu na prsima posvećenu majci Victoriji, bivšoj članici grupe Spice Girls, o čemu je tada pisao Daily Mail.

POGLEDAJTE VIDEO: Od doživotnog zatvora zbog pokušaja atentata do bježanja od smaka svijeta: Donosimo vam pregled dana

Brooklyn BeckhamDavid BeckhamVictoria BeckhamObiteljska Drama
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TRAJNA ODLUKA /
Napetosti unutar obitelji Beckham ne jenjavaju: Brooklyn napravio potez koji je iznenadio javnost