Silvija iz 'Braka na prvu' iznenadila fotografijom s Franjom: 'Uvijek nađe način da me iznenadi'

Silvija Mutić i Franjo Šiško, koje je publika upoznala u RTL-ovu showu 'Brak na prvu', iznenadili su pratitelje novom objavom na društvenim mrežama.

Naime, Silvija je na svom Instagram Storyju podijelila fotografiju snimljenu tijekom večernje šetnje Splitom. Na fotografiji pozira uz Franju na Prokurativama, a uz zajednički kadar posebno je privukla pažnju i kratka poruka koju je podijelila sa svojim pratiteljima.

Foto: Instagram story

"Ponekad su najbolji susreti oni koji nisu bili u planu, a Split uvijek nađe način da me iznenadi...", napisala je Silvija.

Za ovu prigodu Silvija je odabrala upečatljivu ljubičastu haljinu, dok se Franjo odlučio za ležernu ljetnu kombinaciju, crnu majicu i svijetle hlače.

Njihova zajednička fotografija brzo je privukla pozornost obožavatelja showa, koji se pitaju krije li se iza ovog susreta tek prijateljsko druženje ili nešto više. Ipak, sudeći prema Silvijinoj objavi, riječ je o spontanom susretu u Dalmaciji koji je odlučila podijeliti sa svojim pratiteljima.

Nisu pronašli ljubav u showu

Podsjetimo, Silvija je u showu bila spojena s Hrvojem Lindićem no njihov odnos nije uspio. Iako je u početku sve izgledalo obećavajuće, s puno zaljubljenih pogleda, razlike među njima postale su očite, a komunikacija se pogoršavala. Silvija je kao ključni trenutak istaknula spoznaju da njihov odnos pred kamerama nije isti kao kada su sami, što je na kraju dovelo do njihovog izlaska iz showa. Franjo je pak bio spojen s Kristinom, no ni njihov odnos nije išao prema planiranom pa su u jednom trenutku i zamijenili partnere, a on je iz showa izašao bez ljubavi, ali s novim prijateljstvima.