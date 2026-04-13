Jamie Lee Curtis reagirala na izbore u Mađarskoj: 'Danas sam ponosna na svoje podrijetlo'

Legendarna američka glumica Jamie Lee Curtis (67) oglasila se na društvenim mrežama nakon parlamentarnih izbora u Mađarskoj, izraziviši svoje zadovoljstvo i ponos zbog ishoda izbor.

"Ništa se ne mijenja ako se nešto ne promijeni. Danas sam ponosna na svoje mađarsko podrijetlo", napisala je u objavi na Instagramu.

Referirala se na politički poraz mađarskog premijera Viktora Orbana, što je izazvalo brojne reakcije u javnosti.

Poznato je da slavna glumica ima mađarske korijene. Njezin djed, Bernard Schwartz, rođen je u mađarskom gradu Mátészalka, prije nego što se njegova obitelj preselila u Sjedinjene Američke Države.

Aktivizam koji traje 30 godina

Jamie je već desetljećima aktivna oko društvenih problema diljem svijeta. Već tri desetljeća nepokolebljivo podržava Dječju bolnicu Los Angeles (CHLA). Tijekom pandemije pokrenula je dobrotvornu tvrtku "My Hand In Yours" (Moja ruka u tvojoj), koja prodaje rukotvorine i predmete za utjehu. Sav prihod, koji je do danas premašio milijun dolara, namijenjen je bolnici.

Uz humanitaran rad, poznata je po političkom angažmanu. Oštro je kritizirala Trumpovu administraciju, optužujući je za pokušaj "brisanja" različitosti i inkluzivnosti iz američkog društva.

Kao članica ponovno pokrenutog Odbora za Prvi amandman s Jane Fondom, bori se protiv onoga što vidi kao napad na temeljne slobode. Njezin je stav jasan: šutnja nije opcija kada su ugrožena ljudska prava i temeljne civilizacijske vrijednosti.

Nakon 16 godina preorket

Podsjetimo, jučer je Peter Magyar ostvario povijesni trijumf na izborima i svrgnuo Viktora Orbana s čela Mađarske nakon šesnaest godina neprekidne vlasti.

Prema preliminarnim podacima, izlaznost je iznosila rekordnih 80 posto. Oporbena stranka Tisza osvojila je 138 od 199 mjesta u mađarskom parlamentu. Budući premijer Magyar je nakon osvajanja dvotrećinske većine poručio da su oslobodili mađarsku i riješili se oporbenog režima.

