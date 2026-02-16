Thompson i Bulj oglasili su se o koncertu u Širokom Brijegu nakon osude veleposlanice
Njegov tim odlučno odbacuje optužbe o veličanju totalitarnih režima
Nakon povratka na glazbenu scenu, koji je obilježen novim albumom i rekordnim koncertima, Marko Perković Thompson (59) ponovno je u središtu pozornosti. Ovog puta, pjevač se putem svog službenog profila na društvenim mrežama oglasio opširnom porukom nakon koncerta održanog u Širokom Brijegu, odgovarajući na kritike veleposlanice Izraela u BiH i opisujući atmosferu kao slavlje života, zajedništva i ljubavi.
Prosidbe i suze radosnice
Objavu prati kolaž fotografija koje vjerno dočaravaju uzavrelu atmosferu s koncerta: Thompson na pozornici okružen pirotehničkim efektima, publika u transu s hrvatskim zastavama te iznimno emotivan trenutak u kojem je, kako se navodi, došlo do čak dvije prosidbe. Upravo taj romantični čin pjevačev tim ističe kao krunski dokaz poruke koju je koncert poslao. "Koncert koji završi s dvije prosidbe i suzama radosnicama ne može nositi nikakvu poruku osim one o ljubavi, sreći i miru", stoji u objavi. "Na koncertu u Širokom Brijegu slavili su se život, zajedništvo i emocija i to je jedina istina." Time se nastoji fokus prebaciti na pozitivne emocije koje su, prema riječima njegovog tima, dominirale događajem.
Jasan odgovor na optužbe
Međutim, objava se ne zaustavlja samo na opisu atmosfere, već služi i kao izravan odgovor na dugogodišnje kontroverze koje prate pjevačevu karijeru, a koje se često intenziviraju tijekom njegovih nastupa. Njegov tim odlučno odbacuje optužbe o veličanju totalitarnih režima. "Marko Perković Thompson nikada nije niti će veličati nacizam ili fašizam. Ta zla 20. stoljeća jasno su i nedvosmisleno osuđena", poručuju, osvrćući se i na sporni usklik "Za dom spremni". U objavi se navodi kako Thompson na koncertu nije uzvikivao pozdrav, već je "pjevao stih svoje pjesme koja se izvodi 35 godina", misleći pritom na pjesmu "Bojna Čavoglave" nastalu tijekom Domovinskog rata.
Miro Bulj reagirao na izjavu veleposlanice
Naime, jučer se na društvenim mrežama oglasila veleposlanica Izraela u BiH i Albaniji Galit Peleg te objavila fotografije s koncerta u Širokom Brijegu, na kojima se prema njezinim navodima, mogu vidjeti mlade osobe s nacističkim pozdravima.
"Šokantni prizori mladih ljudi u Širokom Brijegu koji slave uz nacističke pozdrave. Ovakvi izljevi mržnje moraju se iskorijeniti", napisala je Peleg. "Očekujem od vlasti Bosne i Hercegovine da se odlučno pozabave ovim incidentom i osiguraju odgovornost", dodala je izraelska veleposlanica.
