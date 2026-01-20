Pregršt golova i iznenađenja na utakmicama Lige prvaka: Sučić zabio Arsenalu, Real utrpao šest, a City...

U derbiju večeri nogometne Lige prvaka Arsenal je na San Siru pobijedio Inter sa 3-1 upisavši i sedmu pobjedu, a pogodak za domaćine zabio je hrvatski reprezentativac Petar Sučić.

Londonski "Topnici" ne posustaju. U susretu sedmog kola Lige prvaka upisali su i sedmu pobjedu. Ovoga puta slavili su na San Siru protiv Intera sa 3-1. Gosti su poveli već u 10. minuti golom Gabriela Jesusa, no Inter je samo osam minuta kasnije izjednačio krasnim golom Petra Sučića. Prvo je pokušao Thuram, no njegov je udarac blokiran, lopta se odbila do Barelle, no i njegov pokušaj je završio u bloku. Na loptu je natrčao hrvatski veznjak koji je sjajnim udarcem s ruba kaznenog prostora pogodio za 1-1.

"Topnici" su 31. minuti stigli do nove prednosti. Bukayo Saka je izveo korner, Leandro Trossard je na drugoj vratnici vratio loptu u sredinu do Jesusa koji je glavom zabio svoj drugi gol. Sve dvojbe oko pitanja pobjednika lider Premier lige je razriješio u 84. minuti golom Viktora Gyokeresa. Sučić je odigrao cijeli susret za domaćine.

Borussia Dortmund, koju vodi Niko Kovač je na gostovanju u Londonu izgubila od Tottenhama sa 2-0. Spursi su poveli u 14. minuti. Wilson Odobert je oštro ubacio u sredinu, a najbolje se snašao Cristian Romero pogodivši za 1-0. Novi problemi za njemački sastav stigli su u 24. minuti nakon što je Daniel Svensson isključen zbog oštrog prekršaja. Švedski sudac Glenn Nyberg je prvotno pokazao žuti karton, ali je nakon provjere video snimke promijenio odluku i isključio svog sunarodnjaka. Korak bliže slavlju londonski sastav je stigao u 37. minuti. Odobert je probio desnu stranu gurnuvši do Dominica Solankea koji se prvi put upisao među strijelce nakon svibnja prošle godine.

Real Madrid nije imao previše problema protiv Monaca slavivši sa 6-1. Kylian Mbappe nije imao milosti prema svom bivšem klub postigavši dva gola (5, 26). Odličnu predstavu prikazao je i Vinicius Junior koji se upisao među strijelce u 63. minuti, a dodao je i tri asistencije. Argentinac Franco Mastantuono je postigao prvi gol u Ligi prvaka, a dodao je i asistenciju, a za Real su zabili i Jude Bellingham (80), te Thilo Kehrer (55-ag). Za goste je strijelac bio Jordan Teze (72).

Sporting je u Lisabonu pobijedio aktualnog europskog prvaka PSG-a sa 2-1. Bio je to suret u kojem su Parižanima poništena čak tri gola (Warren Zaire-Emery 30 minuta, Nuno Mendes 42, Ousmane Dembele 58). Junak susreta bio je dvostruki strijelac Luis Suarez koji je pobjednički gol zabio u 90. minuti. Među strijelce se upisao i u 74. minuti, dok je za PSG gol zabio Hviča Kvaratshelia (79).

FC Kopenhagn je kod kuće remizirao 1-1 protiv Napolija premda je od 35. minute igrao bez Thomasa Delaneyja koji je isključen nakon oštrog starta. Samo četiri minute kasnije talijanski prvak je poveo. Elif Elmas je izveo korner, a Scott McTominay udarcem glave svladao Dominika Kotarskog. Domaćin je izjednačio u 72. minuti golom Jordana Larssona koji nije realizirao jedanaesterac, ali je "pospremio" odbjanac. U završnici utakmice Napoli je bio blizu pobjede, ali se Dominik Kotarski istaknuo s nekoliko obrana.

Olymiakos je slavio sa 2-0 protiv Bayer Leverkusena. Grci su poveli već u drugoj minuti, nakon ubačaja iz kornera zabio je Costinha. "Apotekari" su nastavku prvog dijela imali nekoliko odličnih prilika za izjednačenje, a najbolju je upropastio Christian Kofane u 44. minuti. Kazna je stigla u drugoj minuti nadoknade kada je Mehdi Taremi zabio za 2-0.

Ajax je na El Madrigalu preokretom stigao do 2-1 pobjede protiv Villarreala. Nakon što je propusio nekoliko velikih prilika u prvom dijelu, domaćin je poveo u 49. minuti golom Tanija Oluwaseyija. Rafa Marin je ispucao dugačku loptu, gostujući stoper Aaron Bouwman je pogriješio što je iskoristio 25-godišnji Kanađanin pogodivši s ruba kaznenog prostora za vodstvo "Žute podmornice". Ajax je vrlo brzo izjednačio, u 61. minuti je Oscar Gloukh lijepo zabio iskosa iz slobodnjaka. Konačnih 2-1 postavio je Oliver Edvardsen u 90. minuti. Josip Šutalo nije nastupio za goste.

Za iznenađenje dana pobrinuo se norveški Bodo/Glimt porazivši Manchester City sa 3-1.Prva je to pobjeda norveškog sastava ove sezone u elitnom natjecanju "Starog kontinenta, nakon što su u prvih šest kola upisali tri remija i tri poraza. S druge strane City je doživio drugi poraz, uz četiri pobjede i jedan neodlučeni ishod. Domaćin je poveo u 22. minuti nakon sjajne kontre. Ole Didrik Blomberg je u završnici prebacio loptu na drugu vratnicu do Kaspera Hogha koji je glavom zabio za 1-0. Samo dvije minute kasnije Hogh je zabio i drugi gol, a ponovo je asistent bio Blomberg. Max Alleyne je izgubio loptu na sredini terena, nakon čega je Jens Hauge uposlio Blomberga, a ovaj odmah produžio do Hogha koji ne griješi. U posljednjim trenucima prvog dijela Erling Haaland je mogao smanjiti, ali je pucao pored gola. Zanimljivo, Haaland je imao samo osam dodira s loptom u prvom poluvremenu.

Fantastičnu predstavu domaćin je u 58. minuti okrunio i trećim golom, Hauge je sjajno pucao s ruba kaznenog prostora svladavši Gianluigija Donnarummu. Tračak nade Cityju vratio je Rayan Cherki pogodivši u 60. minuti s ruba kaznenog prostora za 3-1. Međutim, vrlo brzo su uslijedili novi problemi za goste. Rodri je u 61. minuti zaradio žuti karton zbog prekršaja, a smo minutu kasnije i drugu javnu opomenu zbog povlačenja suparnika, zbog čega je morao na "hlađenje". Do kraja susreta momčad Pepa Guardiole je pritiskala, ali nije uspjela zabiti i drugi gol. Najbolju priliku imao je Nico O'Reilly u 86. minuti, no njegov udarac glavom zaustavio je Nikita Haikin.

Hrvatski reprezentativci Joško Gvardiol i Mateo Kovačić nisu nastupili za "Građane" zbog ozljeda.

U ranije igranom susretu Club Brugge, kojeg vodi Ivan Leko, je na gostovanju pobijedio Kairat sa 4-1. Aleksnadar Stanković (32), Hans Vanaken (38), Romeo Vermant (74) i Brandon Mechele (84) zabijali su za goste, dok je Adilet Sadjbekov (90+2) postigao počasni gol za domaće.

U srijedu će snage odmjeriti Galatasaray - Atletico Madrid, Karabag - Eintracht, Atalanta - Athletic Bilbao, Chelsea - Pafos, Bayern ​Munchen - Union Saint-Gilloise, Juventus - Benfica, Newcastle United - PSV, Marseille - Liverpool, te Slavia Prag - Barcelona.

Arsenal vodi na ljestvici sa 21 bodom, Real Madrid i Bayern imaju po 15 bodova, no bavarski sastav ima i susret manje. Tottenham je četvrti sa 14 bodova, a zatim slijede PSG, Sporting, Manchester City i Atalanta sa po 13 bodova.

