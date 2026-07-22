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Trump ima plan za Infantina: Neće voditi FIFA-u, već UN?

Trump ima plan za Infantina: Neće voditi FIFA-u, već UN?
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Foto: Pedro Paulo Diaz/Zuma Press/Profimedia

Već je u tijeku proces zamjene aktualnog glavnog tajnika UN-a

22.7.2026.
18:29
Sportski.net
Pedro Paulo Diaz/Zuma Press/Profimedia
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Donald Trump i Gianni Infantino često su prva lica nogometnih naslovnica. Njih dvojica ne taje veliko međusobno poštovanje koje imaju, a koji često smeta nogometne navijače diljem svijeta.

Američki mediji sada su plasirali priču po kojoj bi sljedeći posao Giannija Infantina bio u UN-u, a ne u FIFA-i. I to, niti više niti manje nego glavni tajnik UN-a. Navodno sam Donald Trump smatra kako bi ti bila dobra pozicija za Infantina. Prema izvješću američkog medija The New York Post, koji se poziva na izvor blizak predsjedniku, Trump smatra da postoji jasna prilika da netko drugi preuzme tu dužnost te vidi Infantina kao "uvaženog” potencijalnog kandidata. Trump smatra da Infantina „poštuju svi diljem svijeta i prepoznaje da on posjeduje posebnu sposobnost povezivanja ljudi”, rekao je za The Post izvor blizak predsjedniku.

Već je u tijeku proces zamjene aktualnog glavnog tajnika UN-a, Antónija Guterresa, kojem drugi mandat završava 31. prosinca. Kandidat koji bi preuzeo tu dužnost trebao bi dobiti odobrenje Vijeća sigurnosti UN-a, koje broji 15 članica, piše portal Euronews.

"Postoji određena sličnost” između uloga predsjednika FIFA-e i glavnog tajnika UN-a, rekao je Zampolli, Infantinov osobni prijatelj i bivši veleposlanik pri UN-u koji je predstavljao malu otočnu državu Dominiku. "U Ujedinjenim narodima morate surađivati ​​sa 193 države članice. U FIFA-i postoji više od 200 članica, a Giannijevi izvrsni rezultati pokazuju da zna upravljati.”

Zampolli je proveo vrijeme s Infantinom tijekom prošlotjednog finala Svjetskog prvenstva u New Jerseyju, no rekao je da nisu razgovarali o toj zamisli te da ga je iznenadila vijest o njoj koju je pročitao u listu The Post.

Što Infantino misli o svemu tome još nije jasno, ali Infantino je objavio kandidaturu za ponovni izbor na dužnost predsjednika FIFA-e. Taj se izborni proces održava idućeg ožujka i Infantino je veliki favorit.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Donald TrumpGianni InfantinoFifaUn
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