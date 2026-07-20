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Neugodan trenutak na dodjeli medalja: Jedan igrač ignorirao Trumpa pred očima cijelog svijeta

Neugodan trenutak na dodjeli medalja: Jedan igrač ignorirao Trumpa pred očima cijelog svijeta
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Foto: Charles/ABACA/Shutterstock Editorial/Profimedia

Nakon završetka ceremonije uslijedilo je slavlje novih svjetskih prvaka

20.7.2026.
7:49
Sportski.net
Charles/ABACA/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Španjolska je novi svjetski prvak nakon pobjede nad Argentinom, a junak finala bio je Torres koji je pogotkom u 106. minuti donio "La Furiji" naslov. No, uz nogomet, veliku pozornost privukli su i događaji tijekom ceremonije dodjele medalja i pehara.

Posebno se izdvojio trenutak kada je argentinski branič Cristian Romero prolazio pokraj uzvanika na pozornici. Dok je pozdravljao ostale, Trumpu nije pružio ruku, već ga je jednostavno zaobišao i nastavio prema svojim suigračima. Snimka tog poteza ubrzo se proširila društvenim mrežama i izazvala brojne reakcije.

 

 

Nakon završetka ceremonije uslijedilo je slavlje novih svjetskih prvaka. Pehar je kapetanu Rodriju uručio predsjednik FIFA-e Gianni Infantino zajedno s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, no upravo je tada nastala pomalo neugodna situacija.

Naime, Trump se nije odmah povukao s pozornice nakon predaje pehara. Ostao je uz španjolske nogometaše, pljeskao i sa smiješkom promatrao njihovo slavlje. Rodri ga je u jednom trenutku nekoliko puta prijateljski potapšao po ramenu, kao da mu želi dati do znanja da se povuče i prepusti pozornicu igračima.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Donald Trump
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