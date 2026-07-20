Neugodan trenutak na dodjeli medalja: Jedan igrač ignorirao Trumpa pred očima cijelog svijeta

Španjolska je novi svjetski prvak nakon pobjede nad Argentinom, a junak finala bio je Torres koji je pogotkom u 106. minuti donio "La Furiji" naslov. No, uz nogomet, veliku pozornost privukli su i događaji tijekom ceremonije dodjele medalja i pehara.

Posebno se izdvojio trenutak kada je argentinski branič Cristian Romero prolazio pokraj uzvanika na pozornici. Dok je pozdravljao ostale, Trumpu nije pružio ruku, već ga je jednostavno zaobišao i nastavio prema svojim suigračima. Snimka tog poteza ubrzo se proširila društvenim mrežama i izazvala brojne reakcije.

Cristian Romero airing Trump.



Fair play.



pic.twitter.com/hn1jok7jUR — Out of Context Football Manager (@nocontextfm1) July 19, 2026

Nakon završetka ceremonije uslijedilo je slavlje novih svjetskih prvaka. Pehar je kapetanu Rodriju uručio predsjednik FIFA-e Gianni Infantino zajedno s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom, no upravo je tada nastala pomalo neugodna situacija.

Naime, Trump se nije odmah povukao s pozornice nakon predaje pehara. Ostao je uz španjolske nogometaše, pljeskao i sa smiješkom promatrao njihovo slavlje. Rodri ga je u jednom trenutku nekoliko puta prijateljski potapšao po ramenu, kao da mu želi dati do znanja da se povuče i prepusti pozornicu igračima.