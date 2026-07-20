Trump zasjenio slavlje Španjolaca! Nitko nije mogao vjerovati što je napravio na pozornici

Španjolska je osvojila naslov svjetskog prvaka nakon pobjede nad Argentinom, a junak finala bio je Torres koji je pogodio za pobjedu u 106. minuti produžetka. Nakon posljednjeg sučeva zvižduka uslijedilo je veliko slavlje "La Furije", no ceremoniju dodjele pehara nakratko je zasjenila neobična situacija u kojoj se našao američki predsjednik Donald Trump.

Pehar je kapetanu Rodriju uručio predsjednik FIFA-e Gianni Infantino zajedno s Trumpom. Međutim, nakon što je trofej završio u rukama španjolskog kapetana, Trump je ostao stajati na pozornici dok su igrači započeli proslavu.

President Trump and FIFA President Gianni Infantino present the FIFA World Cup trophy to Spain after its 1-0 extra-time victory over Argentina in the 2026 World Cup final.



Ferran Torres scored the decisive goal in extra time as Spain captured its second men's FIFA World Cup… pic.twitter.com/HFDd8mb3eC — Fox News (@FoxNews) July 19, 2026

Rodri mu je u jednom trenutku nekoliko puta prijateljski potapšao rame, dajući do znanja da bi se trebao povući kako bi momčad mogla nesmetano proslaviti naslov. Trump se ipak nije odmah maknuo, već je ostao uz igrače, pljeskao i sa smiješkom sudjelovao u slavlju.

Nedugo zatim do njega je prišao Infantino, koji mu je, prema svemu sudeći, objasnio da bi pozornicu trebao prepustiti novim prvacima. Trump se potom polako povukao, ali nije u potpunosti napustio pozornicu. Ostao je sa strane zajedno s Infantinom i iz prikrajka promatrao slavlje španjolskih nogometaša.