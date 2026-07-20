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Trump zasjenio slavlje Španjolaca! Nitko nije mogao vjerovati što je napravio na pozornici

Trump zasjenio slavlje Španjolaca! Nitko nije mogao vjerovati što je napravio na pozornici
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Foto: Profimedia

Rodri mu je u jednom trenutku nekoliko puta prijateljski potapšao rame

20.7.2026.
7:30
Sportski.net
Profimedia
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Španjolska je osvojila naslov svjetskog prvaka nakon pobjede nad Argentinom, a junak finala bio je Torres koji je pogodio za pobjedu u 106. minuti produžetka. Nakon posljednjeg sučeva zvižduka uslijedilo je veliko slavlje "La Furije", no ceremoniju dodjele pehara nakratko je zasjenila neobična situacija u kojoj se našao američki predsjednik Donald Trump.

Pehar je kapetanu Rodriju uručio predsjednik FIFA-e Gianni Infantino zajedno s Trumpom. Međutim, nakon što je trofej završio u rukama španjolskog kapetana, Trump je ostao stajati na pozornici dok su igrači započeli proslavu.

 

 

Rodri mu je u jednom trenutku nekoliko puta prijateljski potapšao rame, dajući do znanja da bi se trebao povući kako bi momčad mogla nesmetano proslaviti naslov. Trump se ipak nije odmah maknuo, već je ostao uz igrače, pljeskao i sa smiješkom sudjelovao u slavlju.

Nedugo zatim do njega je prišao Infantino, koji mu je, prema svemu sudeći, objasnio da bi pozornicu trebao prepustiti novim prvacima. Trump se potom polako povukao, ali nije u potpunosti napustio pozornicu. Ostao je sa strane zajedno s Infantinom i iz prikrajka promatrao slavlje španjolskih nogometaša.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Gianni InfantinoDonald TrumpSlavlješpanjolska
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