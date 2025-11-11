Kako se pripremala za vjenčanje iz snova: Barbara Matić otkriva beauty trikove

U idiličnom okruženju Kalada etno sela, nedaleko od Splita, svoje je sudbonosno “da” izrekla naša proslavljena džudašica Barbara Matić (30). Na bajkovitom vjenčanju okruženom obitelji, prijateljima i kolegama iz sportskog svijeta, Barbara se udala za Filipa Đinovića (29), uspješnog srpskog džudaša i međunarodnog suca u toj borilačkoj vještini.

Povodom ove lijepe vijesti, kontaktirali smo Barbaru koja nam je otkrila kako su tekle pripreme za taj dan, kakvi su njeni beauty rituali te kakvi su dojmovi nakon svadbe. Od odabira vjenčanice i frizure do šminke i njege, sve je bilo pažljivo planirano, ali bez previše stresa, tako da su na kraju uživali u svakom trenutku svog posebnog dana.

Kako izgleda vaša jutarnja rutina njege lica, a kako večernja?

Trenutno preferiram minimalističku njegu — ujutro koristim čistač, hidratantni serum ili laganu esenciju za dodatnu svježinu, i naravno, SPF. Navečer radim double cleansing, jer sam trenutno u fazi borbe protiv hiperpigmentacije, pa nakon toga koristim serum za ujednačavanje tena. Ovisno o stanju kože, završavam s bogatijom kremom ili serumom koji dodatno nahrani lice.

Idete li na tretmane lica?

U posljednje vrijeme najčešće idem na Hydrafacial, koji mi savršeno odgovara za moj tip kože. Zadnjih nekoliko puta dodali su mi i brightening serum koji posvjetljuje hiperpigmentacijske mrlje i stvarno sam oduševljena rezultatima. Koža mi nakon toga bude svježa, čista i blistava.

Šminkate li se često? Preferirate li nježniji make up ili jači, izraženiji look?

Preko dana se gotovo uopće ne šminkam, osim ako nije neki poseban događaj ili snimanje. Kad se šminkam, to su obično neke prigode – eventi, večernji izlazak, proslave i slično. U posljednje vrijeme volim bronzed, prirodan look, s puno svježine i sjaja. Ako nosim crnu haljinu, ponekad dodam crveni ruž – to mi je onaj klasični, ženstveni touch za posebne prilike.

Kako je izgledala vaša priprema za vjenčanje?

Moram priznati da nisam pretjerivala s pripremama. Od tretmana sam jedino desetak dana prije otišla na Hydrafacial. Šminkala me Karolina iz Splita, s kojom surađujem već godinama i uvijek zna pogoditi moj stil. Odabrale smo nježan, klasičan bridal look.

Frizura je bila jednostavna – polu podignuta, polu raspuštena, s razdjeljkom na sredini. Gornji dio bio je zaglađen, a kosa lagano isfenirana i puštena. Htjela sam da mi kosa izgleda prirodno, ali da mi ne smeta po licu.

Koliko vam je trebalo da odaberete vjenčanicu? Jeste li dugo razmišljali ili ste odmah znali da je to ta prava?

Isprobala sam nekoliko haljina prije nego što sam pronašla onu pravu. U početku sam bila uvjerena da želim čipkastu haljinu, ali mi nijedna nije potpuno odgovarala — jednostavno nisam se osjećala „svojom“. A onda sam probala ovu koju sam na kraju odabrala, i odmah sam znala – to je ta.

Jeste li bili zadovoljni sa šminkom na vašem vjenčanju? Je li bila postojana tijekom cijele večeri ili ste je morali popravljati?

Da, šminka je bila postojana cijelu večer – 10/10! Uz sve poljupce i zagrljaje, izgledala je savršeno do kraja. Jedino što sam malo popravljala bio je ruž.

Je li vaša frizura bila postojana cijelu večer?

I frizura je odlično izdržala! Budući da nije bila previše zahtjevna ni komplicirana, ostala je uredna cijelu večer.

Jeste li izdržali cijelu noć u visokim petama na svadbi ili ste ih morali izuti i preobući se u nešto udobnije?

Izdržala sam u visokim štiklama gotovo do kraja večeri! Negdje oko torte, kad sam se presvukla u drugu haljinu, obula sam natikače s manjom petom u boji kože – čisto da mi bude udobnije. Tenisice sam imala "za svaki slučaj", ali mi uopće nisu zatrebale.

Kakvi su dojmovi nakon svadbe? Jesu li vaša očekivanja ispunjena?

Iskreno, bilo je još ljepše nego što smo zamišljali. Sve je prošlo savršeno – od organizacije do same atmosfere. Najvažnije nam je bilo da se svi dobro zabave, i kad su nam gosti rekli da im je bilo predivno, znali smo da smo uspjeli. Nama je taj dan bio poseban u svakom smislu.

