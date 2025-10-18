Barbara Matić pokazala kako je izgledalo njezino vjenčanje: Zablistala u raskošnoj vjenčanici

Barbara Matić, zlatna hrvatska olimpijka u judu, jučer je rekla sudbonosno "da" svom partneru, srpskom judašu Filipu Đinoviću. Danas je na Instagram profilu hrvatskog judaškog saveza osvanuo niz fotografija sa svadbenog slavlja, a Barbarini obožavatelji dobili su uvid u taj poseban dan.

Mladenka je zablistala u dvije vjenčanice. Prva, elegantna bijela haljina imala je spuštene rukave, srcoliki dekolte i struk naglašen korzetom, dok je donji dio prelazio u dug, raskošan šlep. Kasnije se presvukla u kratku, čipkastu bijelu haljinu sa sjajnim detaljima, dugim rukavima i naglašenim ramenima.

Poseban detalj sa svadbenog dana bio je trenutak kada su se mladenci počastili pizzom, a kao svadbenu tortu odabrali su popularni cheesecake. Fotografije i videa sa slavlja izazvali su oduševljenje pratitelja, koji su mogli vidjeti sve detalje ceremonije i zabave.

Kako je izgledala svadba, možete pogledati OVDJE.

Koliko su Barbara Matić i Filip Đinović zajedno?

Veza Barbare Matić i Filipa Đinovića prvi je put šuškanja pokrenula prije nekoliko mjeseci, kada je olimpijka na Instagramu objavila zajedničku fotografiju uz komentar "Rođeni jedno za drugo".

Barbara je tada napisala "Loshi" s emotikonom crvenog srca, a Filip joj je odgovorio emotikonom ruku u obliku srca. Njihovu vezu kasnije je službeno potvrdila šaljivim videom u kojem je Filipa predstavila kao svog dečka.

POGLEDAJTE VIDEO: Neobično otvaranje Zimskih igara izazvalo oduševljenje u Italiji!