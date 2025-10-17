Udala se hrvatska zlatna olimpijka Barbara Matić

Zlatna hrvatska olimpijka Barbara Matić danas je izrekla sudbonosno "da" svom izabraniku, srpskom sportašu Filipu Đinoviću. Sportašica svjetskog glasa, koja je Hrvatskoj donijela brojna sportska priznanja, vjenčala se u intimnoj ceremoniji u krugu obitelji i najbližih prijatelja.

Barbara i Filip upoznali su se na sportskom natjecanju, a njihova je veza od samog početka bila prožeta međusobnim razumijevanjem i podrškom, budući da oboje dijele ljubav prema sportu i natjecateljskom duhu.

Vezu držali u tajnosti

Premda su svoju vezu držali podalje od očiju javnosti, par je povremeno dijelio zajedničke trenutke na društvenim mrežama, gdje su obožavatelji mogli naslutiti koliko su povezani. Na Instagram priči jučer je objavila samo dvije čaše šampanjca iz broda s pogledom na Split i kao lokaciju označila Hotel Ambasador Split iz čega se može zaključiti da je upravo to bila njihova svadbena lokacija.

Na Instagramu je u srpnju podijelila nekoliko fotografija s putovanja, a time potvrdila da je njihova veza ozbiljna. Već su ranije krenula nagađanja o ljubavnoj vezi između Barbare i Filipa, osobito nakon što je objavila zajedničku fotografiju uz koju su pratitelji u komentarima pisali da su "rođeni jedno za drugo".

