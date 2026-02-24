Mrtva žena s ranama pronađena na groblju: Osumnjičena je tinejdžerica (14)
Glavna osumnjičenica je tinejdžerica koja živi u blizini groblja
Žena s više ubodnih rana pronađena je mrtva u ponedjeljak na bečkom groblju Baumgarten na Dunavu, a policija je uhitila 14-godišnju djevojčicu koju sumnjiči da je imala veze s njezinom smrću.
Vjeruje se da je riječ o pokušaju pljačke koja je otišla u krivom smjeru.
Austrijski mediji, koje prenosi 24 Ur, prenose da je žena pronađena s više ubodnih rana na vratu. Vjeruje se da je ubijena malo rije 16 sati toga dana.
Glavna osumnjičenica je tinejdžerica koja živi u blizini groblja.
Austrijska policija radi na rasvjetljavanju svih detalja zločina, a za sad nije poznat motiv koji ju je natjerao na ovako nešto. No, vjeruje se da se radi o neuspjelom pokušaju pljačke.
Policija je pronašla 14-godišnjakinju na temelju izjava svjedoka i uhitila je kod kuće. Navodno je viđena sa sumnjivim oružjem.
Policija je zaplijenila odjeću i nož koji je imala kod sebe.
POGLEDAJTE VIDEO: DNK analiza dovela do uhićenja dvojice pljačkaša dragulja iz pariškog Louvra