GOSPODIN SAVRŠENI /

Timova više nema, a ljubomora je sve jača: Tko se boji konkurencije?

Timova više nema, a ljubomora je sve jača: Tko se boji konkurencije?
Foto: Rtl

Novu epizodu 'Gospodina Savršenog' ne propustite ponoći na platformi Voyo

24.2.2026.
11:51
Hot.hr
Rtl
U 'Gospodinu Savršenom' pravila su se promijenila i tim ova više nema. Djevojke same mogu odlučiti kome će se prikloniti, što izaziva poglede, komentare, ali i nove simpatije.

Timova više nema, a ljubomora je sve jača: Tko se boji konkurencije?
Foto: Rtl
Timova više nema, a ljubomora je sve jača: Tko se boji konkurencije?
Foto: Rtl

Na spojeve nasamo odlaze dvije djevojke koje dosad nisu bile u prvome planu, no spremne su itekako iskoristiti svoje minute.

Petar mora isplanirati misteriozan bijeg, a Karlo pokušava prevariti vrijeme. Nesuglasice oko favoriziranja Gospode Savršenih su postale javne

Timova više nema, a ljubomora je sve jača: Tko se boji konkurencije?
Foto: Rtl
Djevojke koje nisu na spoju pronalaze svoju zabavu, a kad dođe vrijeme za cocktail-party, ljubomora će planuti.

Novu epizodu 'Gospodina Savršenog' ne propustite ponoći na platformi Voyo. Show je na rasporedu i od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati na RTL-u.

POGLEDAJTE VIDEO: Što se krije iza tetovaža grupe Lelek? Oživjele tradiciju iz 15. stoljeća kojom su se Hrvatice štitile od Osmanlija

Gospodin SavršeniGospodin Savršeni 2026Nova EpizodaVoyoRtl
