Timova više nema, a ljubomora je sve jača: Tko se boji konkurencije?

U 'Gospodinu Savršenom' pravila su se promijenila i tim ova više nema. Djevojke same mogu odlučiti kome će se prikloniti, što izaziva poglede, komentare, ali i nove simpatije.

Na spojeve nasamo odlaze dvije djevojke koje dosad nisu bile u prvome planu, no spremne su itekako iskoristiti svoje minute.

Petar mora isplanirati misteriozan bijeg, a Karlo pokušava prevariti vrijeme. Nesuglasice oko favoriziranja Gospode Savršenih su postale javne

Djevojke koje nisu na spoju pronalaze svoju zabavu, a kad dođe vrijeme za cocktail-party, ljubomora će planuti.

