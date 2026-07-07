Tučnjava na rivi u Poreču: Teško ozlijeđeni maloljetnici, policija traži sve uključene

Policija je prijavila trojicu mladića zbog sudjelovanja u tučnjavi u kojoj su teško ozlijeđena dvojica maloljetnika. Incident se dogodio 20. lipnja, oko 3 sata ujutro na rivi u Poreču, javlja Policijska uprava istarska.

U tučnjavi je teško ozlijeđen maloljetni slovenski državljanin, a naknadno je liječničku pomoć zatražio i maloljetni hrvatski državljanin, kod kojega su također utvrđene teške tjelesne ozljede.

Najprije je kriminalističkim istraživanjem utvrđeno da su u tučnjavi sudjelovali 18-godišnjak i jedan maloljetnik. Nakon dovršetka istraživanja nad njima, obojica su uz kaznenu prijavu predana u pritvorsku jedinicu policije.

Potom je u nastavku istrage policija utvrdila sumnju da je u tučnjavi sudjelovao i 24-godišnjak. On je 4. srpnja također priveden u pritvorsku jedinicu.

Policija nastavlja s istragom kako bi pronašli ostale moguće sudionike i rasvijetlili sve okolnosti događaja.