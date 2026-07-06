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Posvađali se na privezištu, jedan izvukao pištolj, drugi ga izudarao po glavi

Posvađali se na privezištu, jedan izvukao pištolj, drugi ga izudarao po glavi
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Foto: Dubrovački dnevnik

Sve je navodno krenulo zbog preglasne glazbe, morala je intervenirati i policija

6.7.2026.
16:49
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Dubrovački dnevnik
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Dvojica muškarca verbalno su se sukobila u nedjelju u privezištu u Srebrenome na krajnjem jugu zemlje. Sve je kulminiralo kad je jedan muškarac posegnuo za zračnim pištoljem i opalio. Morala je intervenirati i policija koja je uhitila dvojicu muškaraca.

Kako je izvijestila dubrovačko-neretvanska policija, 38-godišnjak je u Župskom zaljevu vikao na 61-godišnjaka i vrijeđao ga. Stariji muškarac potom je iz unutrašnjosti broda donio zračni pištolj i usmjerio ga prema 38-godišnjaku.

Nakon toga mlađi muškarac više ga je puta udario u glavu, a daljnju eskalaciju sukoba spriječio je dolazak policije.

Policija je oduzela zračni pištolj, a obojica muškaraca su uhićena i privedena na kriminalističko istraživanje. Alkotestiranjem je utvrđeno da je 38-godišnjak imao 1,29 promila alkohola u organizmu.

Protiv 38-godišnjaka podnesen je optužni prijedlog zbog narušavanja javnog reda i mira na naročito drzak način, dok se 61-godišnjak tereti za prekršaje iz Zakona o nabavi i posjedovanju oružja građana. Obojica će biti privedena na Općinski sud u Dubrovniku.

O događaju je obaviještena i Lučka kapetanija Dubrovnik koja će poduzeti mjere iz svoje nadležnosti.

Portal Dubrovački dnevnik objavio je kako je mogući uzrok nesuglasice preglasna glazba. Objavili su i video s mjesta sukoba: 

DubrovnikSukobTučnjava
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