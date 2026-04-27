FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
Pogledajte susret Milanovića i Plenkovića: Naše kamere snimile neugodnjak u Sheratonu

Pogledajte susret Milanovića i Plenkovića: Naše kamere snimile neugodnjak u Sheratonu
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
1 /20
VOYO logo

Premijer Andrej Plenković i predsjednik Zoran Milanović u ponedjeljak poslijepodne nazočili su 110. obljetnici priznanja ravnopravnosti islama u Hrvatskoj koja se održala u hotelu Sheraton u Zagrebu.

Kamere RTL-a Danas snimile su ih uoči održavanja prigodnih govora. Iako su jedan do drugoga stajali na metar udaljenosti, premijer i predsjednik ne da nisu razmijenili ni riječ, već se gotovo nisu ni pogledali.  

Plenković je tako razgovarao s izaslanikom Hrvatskog sabora Željkom Reinerom i bivšim predsjednikom Ivom Josipovićem, dok je Milanović razmjenjivao riječi s muftijom Azizom ef. Hasanovićem, predsjednikom Mešihata Islamske zajednice u Hrvatskoj. 

Evo što su poručili 

"Prije svega, želim reći da je muftija naš prijatelj. A to prijateljstvo traje dugi niz godina, sjajan odnos, suradnja, povjerenje koje je u biti prirodni nastavak 110 godina tradicije, ukorijenjene ravnopravnosti islamske zajednice u Hrvatskoj", naveo je Plenković u svojem govoru. "Svojom duljinom i tradicijom predstavlja posebnost u europskom pravnom prostoru. Smatram da je moramo njegovati, brinuti o njoj i biti ponosni na vid suradnje koji smo naslijedili", dodao je Plenković.

Milanović je pak napomenuo kako je odnos kršćana i muslimana u ovom dijelu svijeta bio kompleksan te da je danas možda bolji nego što je ikad bio, pogotovo u Hrvatskoj. "Svega je tu bilo; povijesti naših naroda, plemena, toliko su isprepletene porijeklom i svime što se događalo posljednjih nekoliko stotina godina, da je ovo, na neki način, nenadano sretan rasplet. Živimo normalne živote", kazao je Milanović tijekom obraćanja. 

27.4.2026.
21:41
Erik Sečić
Luka Antunac/PIXSELL
Zoran MilanovićAndrej PlenkovićSheratonIslam
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija