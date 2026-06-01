Eksplozija u kamionu Čistoće u Karlovcu: Ozlijeđeni radnici koji su praznili kontejner

Dvojica djelatnika karlovačke gradske Čistoće u ponedjeljak su zadobila ozljede nakon eksplozije u kamionu do koje je došlo dok su u gradskoj četvrti Zvijezda praznili kontejner za smeće, javlja KAportal.

Policija je navela da je u 6.05 sati tijekom pražnjenja kontejnera došlo do eksplozije, nakon čega su se djelatnici požalili na ozljede.

Protueksplozijskim pregledom mjesta događaja i kamiona nisu pronađeni tragovi eksplozije eksplozivne naprave, već je riječ o "manjoj tehnološkoj eksploziji neutvrđenog predmeta svakodnevne uporabe", istaknuli su iz policije i dodali da će o svemu obavijestiti inspekciju rada Državnog inspektorata.

KAportal iz Čistoće doznaje da su radnici lakše ozlijeđeni.