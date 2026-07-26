Svemirska posada ponovno na Zemlji: Sigurno sletjeli u Kazahstan

Američko-ruska svemirska posada vratila se u nedjelju na Zemlju nakon 241 dana provedenog na Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS).

NASA-in astronaut Chris Williams te ruski kozmonauti Sergej Kud-Sverčkov i Sergej Mikajev sigurno su sletjeli kapsulom Sojuz MS-28 u Kazahstan, jugoistočno od Džezkazgana.

Tijekom osmomjesečne misije Zemlju su obišli 3856 puta i prešli više od 102 milijuna milja. Provodili su istraživanja namijenjena poboljšanju života na Zemlji te pripremama budućih misija na Mjesec i Mars.

Williams je sudjelovao u istraživanjima novih terapija protiv raka i proizvodnje materijala u svemiru, a tijekom dviju svemirskih šetnji radio je na nadogradnji elektroenergetskog sustava ISS-a i zamjeni neispravnog dijela robotske ruke Canadarm2, piše Euro News.

A bittersweet day on the @Space_Station, as we prepare to say goodbye to the Soyuz 74S crew. Expedition 74 has been full of science, technology demonstrations and station maintenance, and most importantly, enduring friendship and “huggles”. See you back on Earth my friends! pic.twitter.com/B84kuzNq16 — Jessica Meir (@Astro_Jessica) July 25, 2026

Slijede liječnički pregledi

Ruski kozmonauti tijekom misije obavili su i svemirsku šetnju radi postavljanja opreme za eksperiment kojim će se proučavati terahercno zračenje Sunca. Posada je primila i dvije ruske teretne letjelice s vodom, gorivom, atmosferskim plinovima i drugim zalihama.

Nakon slijetanja članovi posade najprije će proći liječničke preglede, a potom će biti prebačeni u Karagandu. Williams će zatim otputovati u NASA-in Svemirski centar Johnson u Houstonu, dok će se ruski kozmonauti vratiti u Zvjezdani grad pokraj Moskve.

Podsjetimo, Međunarodna svemirska postaja posljednjih je dana dvaput preletjela iznad Hrvatske, a njezin sjajni trag na noćnom nebu privukao je veliku pozornost građana.

Njihova zamjenska posada već je stigla na ISS, gdje počinje Ekspedicija 75. Tijekom nove misije istraživat će se proizvodnja u svemiru, primjena proširene stvarnosti i umjetne inteligencije u praćenju zdravlja astronauta te bioprintanje ljudskog tkiva.