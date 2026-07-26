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Svemirska posada ponovno na Zemlji: Sigurno sletjeli u Kazahstan

Svemirska posada ponovno na Zemlji: Sigurno sletjeli u Kazahstan
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Foto: Screenshot 'X'/Astro_Jessica

Njihova zamjenska posada već je stigla na ISS, gdje počinje Ekspedicija 75

26.7.2026.
18:14
Jaga Komazec
Screenshot 'X'/Astro_Jessica
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Američko-ruska svemirska posada vratila se u nedjelju na Zemlju nakon 241 dana provedenog na Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS).

NASA-in astronaut Chris Williams te ruski kozmonauti Sergej Kud-Sverčkov i Sergej Mikajev sigurno su sletjeli kapsulom Sojuz MS-28 u Kazahstan, jugoistočno od Džezkazgana.

Tijekom osmomjesečne misije Zemlju su obišli 3856 puta i prešli više od 102 milijuna milja. Provodili su istraživanja namijenjena poboljšanju života na Zemlji te pripremama budućih misija na Mjesec i Mars.

Williams je sudjelovao u istraživanjima novih terapija protiv raka i proizvodnje materijala u svemiru, a tijekom dviju svemirskih šetnji radio je na nadogradnji elektroenergetskog sustava ISS-a i zamjeni neispravnog dijela robotske ruke Canadarm2, piše Euro News.

Slijede liječnički pregledi

Ruski kozmonauti tijekom misije obavili su i svemirsku šetnju radi postavljanja opreme za eksperiment kojim će se proučavati terahercno zračenje Sunca. Posada je primila i dvije ruske teretne letjelice s vodom, gorivom, atmosferskim plinovima i drugim zalihama.

Nakon slijetanja članovi posade najprije će proći liječničke preglede, a potom će biti prebačeni u Karagandu. Williams će zatim otputovati u NASA-in Svemirski centar Johnson u Houstonu, dok će se ruski kozmonauti vratiti u Zvjezdani grad pokraj Moskve.

Podsjetimo, Međunarodna svemirska postaja posljednjih je dana dvaput preletjela iznad Hrvatske, a njezin sjajni trag na noćnom nebu privukao je veliku pozornost građana.

Njihova zamjenska posada već je stigla na ISS, gdje počinje Ekspedicija 75. Tijekom nove misije istraživat će se proizvodnja u svemiru, primjena proširene stvarnosti i umjetne inteligencije u praćenju zdravlja astronauta te bioprintanje ljudskog tkiva.

ZemljaNasaSvemirska MisijaMjesecMarsIss
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