Svemirska posada ponovno na Zemlji: Sigurno sletjeli u Kazahstan
Njihova zamjenska posada već je stigla na ISS, gdje počinje Ekspedicija 75
Američko-ruska svemirska posada vratila se u nedjelju na Zemlju nakon 241 dana provedenog na Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS).
NASA-in astronaut Chris Williams te ruski kozmonauti Sergej Kud-Sverčkov i Sergej Mikajev sigurno su sletjeli kapsulom Sojuz MS-28 u Kazahstan, jugoistočno od Džezkazgana.
Tijekom osmomjesečne misije Zemlju su obišli 3856 puta i prešli više od 102 milijuna milja. Provodili su istraživanja namijenjena poboljšanju života na Zemlji te pripremama budućih misija na Mjesec i Mars.
Williams je sudjelovao u istraživanjima novih terapija protiv raka i proizvodnje materijala u svemiru, a tijekom dviju svemirskih šetnji radio je na nadogradnji elektroenergetskog sustava ISS-a i zamjeni neispravnog dijela robotske ruke Canadarm2, piše Euro News.
Slijede liječnički pregledi
Ruski kozmonauti tijekom misije obavili su i svemirsku šetnju radi postavljanja opreme za eksperiment kojim će se proučavati terahercno zračenje Sunca. Posada je primila i dvije ruske teretne letjelice s vodom, gorivom, atmosferskim plinovima i drugim zalihama.
Nakon slijetanja članovi posade najprije će proći liječničke preglede, a potom će biti prebačeni u Karagandu. Williams će zatim otputovati u NASA-in Svemirski centar Johnson u Houstonu, dok će se ruski kozmonauti vratiti u Zvjezdani grad pokraj Moskve.
Podsjetimo, Međunarodna svemirska postaja posljednjih je dana dvaput preletjela iznad Hrvatske, a njezin sjajni trag na noćnom nebu privukao je veliku pozornost građana.
Njihova zamjenska posada već je stigla na ISS, gdje počinje Ekspedicija 75. Tijekom nove misije istraživat će se proizvodnja u svemiru, primjena proširene stvarnosti i umjetne inteligencije u praćenju zdravlja astronauta te bioprintanje ljudskog tkiva.