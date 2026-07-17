FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POTPISAN SPORAZUM /

Srbija pristupila svemirskom programu NASA-e Artemis: 'Veza seže do Apolla'

Srbija pristupila svemirskom programu NASA-e Artemis: 'Veza seže do Apolla'
×
Foto: ANP/Sipa USA/Profimedia

'Srbija nastavlja ulagati u znanost, inovacije i tehnološki razvoj'

17.7.2026.
13:10
Hina
ANP/Sipa USA/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Srbija je u sjedištu NASA-e u Washingtonu službeno pristupila svemirskom programu Artemis, "postavši 69 nacija koja se pridružila velikoj zajednici posvećenih mirnom, transparentnom i odgovornom istraživanju svemira", objavio je taj program u četvrtak po lokalnom vremenu nakon pristupne ceremonije.

Sporazum o pristupanju potpisan je uoči početka strateškog dijaloga Sjedinjenih Država i Srbije koji je najavljen za danas kao "povijesni u odnosima dviju država".

U ime Srbije potpisao ga je ministar vanjskih poslova Marko Đurić, a supotpisnik Matt Anderson, zamjenik administratora NASA-e, podsjetio je da "veza Srbije sa NASA-om seže do programa Apollo, kada je rad srpskih inženjera pomogao da se ostvare neka od najvećih postignuća čovječanstva u svemiru“.

Ključna uloga u programu Apolla

Anderson je posebno istaknuo da je među njima je bio i Milojko Mike Vučelić, "koji je odlikovan Predsjedničkom medaljom slobode za ključnu ulogu koju je odigrao u sigurnom vraćanju posade Apolla 13 kući". 

"Njihova priča služi kao podsjetnik da su najveća postignuća u svemiru moguća zahvaljujući talentiranim ljudima", rekao je dužnosnik NASA-e.

Artemis je, uz objavu o potpisivanju sporazuma, na svojoj mrežnoj stranici naveo da je "širi tim srpsko-američkih inženjera igrao ključne uloge tijekom ere Apolla", a njihova stručnost "podržavala je kritične funkcije, od analize slijetanja na Mjesec do sigurnog pristajanja svemirskih letelica".

Đurić je rekao da sporazum "predstavlja više od pridruživanja skupu načela" i da to "odražava trajnu i čvrstu posvećenost Srbije međunarodnom pravu i suradnji" i vjerovanju da su najveća znanstvena postignuća moguća kada nacije rade zajedno".

Poručio je da "Srbija nastavlja ulagati u znanost, inovacije i tehnološki razvoj, istodobno šireći međunarodna partnerstva u različitim područjima, uključujući i mirno istraživanje svemira". 

SrbijaNasaArtemisSad
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike