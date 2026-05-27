Povratak na Mjesec: NASA gradi golemu bazu, ljudi će živjeti u 'polutrajnim' nastambama

Američka Nacionalna uprava za aeronautiku i svemir (NASA) predstavila je ambiciozne planove za izgradnju prostrane mjesečeve baze, za koju je već naručila prve robotske module, terenska vozila i posebne dronove.

Voditelj agencije, Jared Isaacman, najavio je raspodjelu stotina milijuna dolara među četiri privatne američke tvrtke koje će isporučiti tehnologiju u prvoj fazi projekta. Tvrtka milijardera Jeffa Bezosa, Blue Origin, osigurat će module za slijetanje koji će prevoziti specijalna lunarna vozila (buggije) tvrtki Astrolab i Lunar Outpost na površinu Mjeseca. Prijevoz bespilotnih istraživačkih dronova, nazvanih MoonFall, osigurat će tvrtka Firefly Aerospace.

Sva oprema trebala bi stići na Južni pol Mjeseca prije planiranog slijetanja ljudske posade, koje NASA očekuje najranije 2028. godine tijekom misije Artemis III. Prema riječima direktora programa lunarne baze, Carlosa García-Galána, kompleks će se postupno širiti na površinu od nekoliko stotina četvornih kilometara, a dronovi će služiti za precizno mapiranje terena i jasno razgraničenje granica baze.

Podsjetimo, NASA je u ožujku najavila program vrijedan 20 milijardi dolara za izgradnju trajne baze na Južnom polu Mjeseca napajane nuklearnom i solarnom energijom do 2032. godine.

NASA-in vremenski okvir je nerealan?

Isaacman je rekao u utorak da te najave znače da SAD "više nikada neće odustati od Mjeseca". No, većina stručnjaka slaže se da je NASA-in vremenski okvir nerealan.

Unatoč uspjehu SAD-a u slanju četiri astronauta oko Mjeseca u misiji Artemis II. u travnju, neki znanstvenici vjeruju da će Kina vjerojatno biti sljedeća zemlja koja će spustiti ljude na površinu Mjeseca.

"Uopće me ne bi iznenadilo da Kina stigne prva", rekao je za BBC News dr. Simeon Barber, lunarni znanstvenik na Otvorenom sveučilištu, navodeći NASA-ine neuspjehe u osiguravanju letjelice koja može spustiti ljude na Mjesec.

NASA-in program lunarne baze Ignition ima tri faze. Prije nego što ljudi tamo otputuju, svemirska agencija želi poslati robotske sletne module i skakutave dronove kako bi istražili i mapirali zahtjevan teren na Mjesecu. Također, dopremila bi se i transportna vozila koja bi mogla voziti astronaute po mjesečevoj površini te nositi komunikacijsku i znanstvenu opremu.

Robotsko istraživanje trebalo bi trajati do 2029. godine, uz 25 lansiranja i četiri metričke tone tereta spuštenog na Mjesec, rekao je u utorak García-Galán.

Život na Mjesecu u 'polutrajnim' nastambama

Nakon toga, NASA želi izgraditi nuklearna i solarna energetska postrojenja na Mjesecu, uključujući i fisijske reaktore. Do 2032. godine svemirska agencija želi omogućiti ljudima život na Mjesecu u "polutrajnim" nastambama.

Roveri bi, također, omogućili astronautima putovanja na velike udaljenosti po stjenovitoj površini. Mjesečev Južni pol posebno je privlačan jer bi se smrznuta voda mogla koristiti za piće ili za proizvodnju kisika.

Međutim, NASA-ini planovi ovise o tome hoće li biti spremna svemirska letjelica koja može sigurno transportirati ljude na Mjesec. Tvrtka Elona Muska, SpaceX, ima ugovor za izradu letjelice nazvane Starship Human Landing System, no ona se suočila s brojnim preprekama i odgodama.

"Ograničavajući korak je spuštanje astronauta na samu površinu. Meni to zvuči kao da NASA smatra da je u poziciji u kojoj mora početi javno govoriti da ima planove. Zato mislim da iza ovoga stoji snažan politički pritisak", objasnio je Barber.

Cilj cijelog projekta je pokretanje lunarne ekonomije, znanstvenih istraživanja te prvenstveno priprema tehnoloških temelja za buduću ljudsku ekspediciju na Mars.

