FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
ZEMLJO, SMJEŠAK!

Wow kakva fotografija! Astronauti snimili prizore koje rijetko tko može doživjeti

×
Foto: Profimedia

Na jednom selfiju vidi se kako se smiješi u kameru, dok se u viziru njezine kacige odražava Zemlja

27.3.2026.
22:04
Lucija Špralja
VOYO logo
VOYO logo

Izlazak u svemir uglavnom je zahtjevan i tehnički složen posao, no ponekad se pronađe i trenutak za bilježenje jedinstvenih prizora. NASA-ina astronautkinja Jessica Meir i njezin kolega Chris Williams napustili su Međunarodnu svemirsku postaju (ISS) kako bi obavili sedmosatni radni zadatak u otvorenom svemiru.

Tijekom izlaska postavljali su nosače za nove solarne panele koji će unaprijediti energetski sustav postaje, a Meir je pritom snimila i nekoliko upečatljivih fotografija.

Na jednom selfiju vidi se kako se smiješi u kameru, dok se u viziru njezine kacige odražava Zemlja. Druga fotografija prikazuje njezina kolegu Williamsa, kojemu je to bio prvi izlazak u otvoreni svemir.

"Prošlog tjedna imala sam privilegiju dovršiti svoj četvrti izlazak u svemir. Ovaj put bio je za mene još posebniji jer sam to iskustvo mogla podijeliti s kolegom Chrisom Williamsom, kojemu je to bio prvi izlazak", izjavila je Meir nakon povratka na postaju.

Njihova sedmosatna smjena izvan postaje bila je ključna za daljnju modernizaciju ISS-a. Novi solarni paneli osigurat će dovoljno energije za ključne sustave orbitalnog laboratorija. Unatoč zahtjevnom zadatku, astronauti su odvojili trenutak kako bi uživali u prizoru koji rijetki imaju priliku vidjeti – i podijeliti ga s ostatkom svijeta.

POGLEDAJTE GALERIJU 

SvemirNasaSelfieAstronaut
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike