Wow kakva fotografija! Astronauti snimili prizore koje rijetko tko može doživjeti

Izlazak u svemir uglavnom je zahtjevan i tehnički složen posao, no ponekad se pronađe i trenutak za bilježenje jedinstvenih prizora. NASA-ina astronautkinja Jessica Meir i njezin kolega Chris Williams napustili su Međunarodnu svemirsku postaju (ISS) kako bi obavili sedmosatni radni zadatak u otvorenom svemiru.

Tijekom izlaska postavljali su nosače za nove solarne panele koji će unaprijediti energetski sustav postaje, a Meir je pritom snimila i nekoliko upečatljivih fotografija.

Na jednom selfiju vidi se kako se smiješi u kameru, dok se u viziru njezine kacige odražava Zemlja. Druga fotografija prikazuje njezina kolegu Williamsa, kojemu je to bio prvi izlazak u otvoreni svemir.

Foto: Profimedia

"Prošlog tjedna imala sam privilegiju dovršiti svoj četvrti izlazak u svemir. Ovaj put bio je za mene još posebniji jer sam to iskustvo mogla podijeliti s kolegom Chrisom Williamsom, kojemu je to bio prvi izlazak", izjavila je Meir nakon povratka na postaju.

Njihova sedmosatna smjena izvan postaje bila je ključna za daljnju modernizaciju ISS-a. Novi solarni paneli osigurat će dovoljno energije za ključne sustave orbitalnog laboratorija. Unatoč zahtjevnom zadatku, astronauti su odvojili trenutak kako bi uživali u prizoru koji rijetki imaju priliku vidjeti – i podijeliti ga s ostatkom svijeta.

