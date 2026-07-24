Ako ste maloprije pogledali u nebo, za oko vam je mogao zapeti neobičan prizor: 'Zanimljivo'

Hrvati su večeras svjedočili spektaklu na nebu - preletu Međunarodne svemirske postaje (ISS) koja je bila dobro vidljiva iz Lijepe naše. Za razliku od preleta u srijedu, ovaj je bio na manjoj visini.

Fenomen na nebu uočila je čitateljica iz Karlovca. "Na prvu nisam bila sigurna što gledam, ali onda sam primijetila da se drugačije kreće od zrakoplova. Svakako jako zanimljiv prizor na noćnom nebu", kazala nam je. Na snimci koju je poslala, vidi se "bijela točkica" koja se kreće ravnomjerno.

Foto: Čitateljica/Net.hr

Kreće se brzinom od 28.000 km/h

Prelet je trajao nekoliko minuta, a ISS se kreće brzinom od oko 28.000 kilometara na sat. Uočila ga je i čitateljica iz Zagreba koja je također snimila prizor.

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Ako niste sigurni jeste li svjedočili rijetkom prizoru, ili ste vidjeli tek avion u noćnom letu, vrlo je lako možete prepoznati jer liči na sjajnu zvijezdu koja se kreće ravnomjerno. Ne treperi i nema svjetla poput zrakoplova.

"Duga je oko 110, široka gotovo 100, visoka oko 30 metara. Ima velike solarne panele, zbog čega može biti sjajnija od svih zvijezda na nebu", pojasnio je ranije astronom Ante Radonić.

Na ISS-u trenutačno se nalaze članovi posade iz NASA-e, Roscosmosa i Europske svemirske agencije.