SpaceX i NASA lansirali kapsulu s astronautima koji stižu u pomoć ISS-u

Kapsula tvrtke SpaceX s četvero astronauta uspješno je lansirana prema Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS), čime je započela misija koja bi orbitirajući laboratorij trebala vratiti na puni sastav nakon mjesec dana rada sa smanjenim brojem članova posade.

Misija pod nazivom Crew-12 poletjela je u petak u 5.17 po istočnoameričkom vremenu iz Cape Canaveral Space Force Stationa na Floridi. Pristajanje na ISS očekuje se u subotu poslijepodne, piše CNN.

NASA, koja sa SpaceX-om ima ugovor o prijevozu astronauta, nastojala je ubrzati lansiranje zbog kadrovskih problema na postaji. Crew-12 je prvotno trebao poletjeti 15. veljače, no lansiranje je pomaknuto nakon što su dva pokušaja u srijedu i četvrtak odgođena zbog loših vremenskih uvjeta duž rute leta.

Steve Stich, voditelj NASA-inog Programa komercijalne posade, istaknuo je na konferenciji za medije da su raketa i kapsula bili spremni i prije roka, ali da je obuka astronauta bila ključan faktor u određivanju datuma lansiranja.

"Kada gledate cjelinu jedne misije, potrebno je pripremiti vozila, hardver i softver, ali i posadu", rekao je Stich. "U ovom slučaju upravo je obuka posade odredila datum koji smo odabrali".

ISS je od sredine siječnja radila sa samo troje članova posade, znatno ispod željenih sedam.

Additional views from this morning beautiful launch of Crew-12 https://t.co/Q47WF6XA9F pic.twitter.com/qT1Z8mP7CL — Alex L. 🚀 (@Alex_Lenssen) February 13, 2026

Misija Crew-11

Podsjetimo, prethodna rotacijska misija Crew-11 morala se prijevremeno vratiti na Zemlju zbog neobjavljenog medicinskog problema jednog člana posade.

Čelnik NASA-e Jared Isaacman poručio je kako je situacija pokazala spremnost agencije na brzu prilagodbu.

"Ponovit ću, ova je misija na mnogo načina pokazala što znači biti usmjeren na misiju u NASA-i", rekao je Isaacman. "Da rezimiramo, u posljednjih nekoliko tjedana prijevremeno smo vratili Crew-11, pomaknuli Crew-12 na današnji datum, a istodobno se pripremamo i za misiju Artemis II", dodao je, misleći na NASA-inu misiju prema Mjesecu planiranu već u ožujku.

Foto: Profimedia

Nakon povratka Crew-11 i slijetanja u Tihi ocean kod obale Kalifornije, sva četiri astronauta prevezena su u bolnicu Scripps Memorial u La Jolli. P

Posadu su činili NASA-ini astronauti Zena Cardman i Mike Fincke, astronaut Japanske agencije za svemirska istraživanja Kimiya Yui te ruski kozmonaut Oleg Platonov iz Roscosmosa. Kasnije su se obratili javnosti na konferenciji za medije.

"Način na koji smo sve proveli, od uobičajenih operacija do ove nepredviđene situacije, dobar je pokazatelj za buduća istraživanja", rekao je Fincke.

Nova misija

U novoj misiji Crew-12 sudjeluju NASA-ini astronauti Jessica Meir i Jack Hathaway, astronautkinja Europske svemirske agencije Sophie Adenot te ruski kozmonaut Andrej Fedjajev.

NASA inače preferira izravnu primopredaju između dolazne i odlazne posade, što privremeno može povećati broj astronauta na postaji na 11. No zbog hitnog medicinskog povratka Crew-11, takvo preklapanje ovaj put nije bilo moguće.

Jessica Meir otkrila je da su ipak uspjeli razmijeniti važne informacije s kolegama. "Susreli smo ih nekoliko puta i obavili kratki brifing kako bi nam prenijeli važne informacije", rekla je u nedjelju.

Foto: Profimedia

Nakon odlaska Crew-11, na postaji su ostala trojica članova: ruski kozmonauti Sergej Kud-Sverčkov i Sergej Mikajev te NASA-in astronaut Chris Williams, koji je stigao u sklopu sporazuma o razmjeni s Roscosmosom.

NASA godinama ističe kako je snažna prisutnost posade ključna za maksimalno iskorištavanje potencijala postaje, čije održavanje stoji oko tri milijarde dolara godišnje. Ipak, Meir je podsjetila da je u vrijeme njezina prethodnog leta bilo uobičajeno da na postaji borave samo tri člana posade.

"U vrijeme mog posljednjeg leta, prije šest ili sedam godina, imali smo neizravne primopredaje", rekla je. "Izravna primopredaja, u kojoj prethodna posada ostaje na postaji do dolaska nove, bila je rjeđa".

Smanjen broj članova

Smanjeni broj članova ipak ograničava količinu istraživanja koja se mogu provoditi. Isaacman je naglasio da su znanstveni projekti prioritet, osobito u kontekstu budućih komercijalnih svemirskih postaja.

"Poput mnogih zaljubljenika u svemir, sanjam dan kada ćemo imati više komercijalnih svemirskih postaja u niskoj Zemljinoj orbiti", rekao je tijekom saslušanja u Senatu u prosincu. "No da bi takav model bio financijski održiv, moramo maksimalno iskoristiti preostali vijek trajanja Međunarodne svemirske postaje, ostvariti najveći mogući znanstveni i istraživački potencijal".

Tijekom približno osam mjeseci boravka u orbiti, Crew-12 provodit će niz istraživanja, uključujući ultrazvučne preglede krvnih žila radi proučavanja promjena u cirkulaciji te farmaceutska istraživanja bakterija koje uzrokuju upalu pluća. U planu je i simulacija slijetanja na Mjesec kako bi se ispitalo kako nagle promjene gravitacije utječu na ljudsko tijelo i kognitivne sposobnosti.

