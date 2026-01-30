Nakon više od 50 godina astronauti ponovno kreću prema Mjesecu: 'Ući će u povijest'

Više od 50 godina nakon što su astronauti posljednji put hodali Mjesecom, nova se posada sprema ispisati povijest. Ipak, nemojte još očekivati novo slijetanje na Mjesečevu površinu. Misija Artemis II označava povratak čovječanstva u duboki svemir, a njezina posada ući će u povijesne knjige kao prva žena, prva osoba crne boje kože i prvi Kanađanin na lunarnoj misiji.

Posada na putu oko Mjeseca

Četiri astronauta, pilot Victor Glover, specijalistica misije Christina Koch i zapovjednik Reid Wiseman iz NASA-e, kao i Jeremy Hansen iz Kanadske svemirske agencije, sudjelovat će u misiji nazvanoj Artemis II. Planirano je da njihovo putovanje traje otprilike deset dana, s mogućnošću lansiranja već u petak, 6. veljače, prema navodima svemirske agencije.

Ovaj let predstavlja prvi test s ljudskom posadom za raketu Space Launch System (SLS), dizajniranu za putovanja u duboki svemir, te za svemirsku letjelicu Orion. Ako bude uspješan, test će potvrditi da svi sustavi letjelice rade kako je predviđeno s posadom u stvarnom okruženju dubokog svemira.

Misija će odvesti astronaute dalje u svemir nego ikad prije i, nadaju se u NASA-i, utrti put povratku ljudi na Mjesečevu površinu, prvi put nakon revolucionarnih misija Apollo 60-ih i 70-ih godina prošlog stoljeća. Posljednja NASA-ina ekspedicija na Mjesec, Apollo 17, dogodila se prije 53 godine, davne 1972. godine.

Posada, predstavljena 2023. godine, također će ispisati povijest na nekoliko načina. Christina Koch postat će prva žena koja je putovala na Mjesec, Victor Glover prva osoba crne boje kože, a Jeremy Hansen prvi neamerikanac koji će se uputiti na takvo putovanje.

Ključni test za buduće korake

Što se tiče slijetanja na Mjesec, ta buduća misija, poznata kao Artemis III, još je u razvoju u suradnji sa SpaceX-om i teoretski bi se mogla lansirati 2028. godine, no mnogi stručnjaci nisu uvjereni u taj vremenski okvir. A za sve koji se nadaju da bi se slijetanje na Mjesec ipak moglo dogoditi tijekom misije Artemis II, odgovor je jasan: to se neće dogoditi.

"Letjelica nema tu sposobnost. Ovo nije lunarni lender", izjavila je za CNN Patty Casas Horn, zamjenica voditelja za analizu misija u NASA-i. "Kroz povijest NASA-e, sve što radimo nosi određeni rizik, stoga želimo biti sigurni da taj rizik ima smisla i prihvaćamo samo onaj koji moramo, unutar razumnih granica. Zato prvo razvijamo sposobnost, zatim je testiramo, pa opet razvijamo i testiramo."

"Doći ćemo do slijetanja na Mjesec, ali Artemis II je uistinu usredotočen na posadu", dodala je.

Desetodnevno putovanje do daleke strane Mjeseca

Nakon polijetanja iz Svemirskog centra Kennedy na Floridi, astronauti će provjeriti sustave Oriona i izvesti demonstracijski test ciljanja relativno blizu Zemlje prije nego što se upute prema Mjesecu, prenosi People.

"Servisni modul letjelice Orion, izgrađen u Europi, dat će letjelici snažan potisak potreban da se oslobodi Zemljine orbite i krene prema Mjesecu", dodali su iz NASA-e. "Ovo izgaranje za trans-lunarnu injekciju poslat će astronaute na četverodnevno putovanje koje će ih odvesti oko daleke strane Mjeseca, gdje će na kraju iscrtati putanju u obliku osmice, udaljenu više od 370.000 kilometara od Zemlje."

Zapovjednik Wiseman je izjavio kako se "namjerno suzdržava od razmišljanja o tome kako će izgledati pogled na daleku stranu Mjeseca". Dodao je: "Bez obzira na vaša očekivanja, stvarnost će biti drugačija".

Tijekom gotovo četverodnevnog povratka na Zemlju, astronauti će nastaviti procjenjivati sustave letjelice. Za povratak im neće trebati pogon jer će Orion biti "prirodno privučen Zemljinom gravitacijom". Na kraju će se posada suočiti s "visokobrzinskim i visokotemperaturnim" ulaskom u Zemljinu atmosferu prije nego što se spusti u ocean uz obalu San Diega.

Misija Artemis II slijedi nakon misije Artemis I iz 2022. godine, kada je letjelica Orion bez posade lansirana na raketi SLS i putovala tisućama kilometara iza Mjeseca. Taj uspješni test bio je ključan temelj za nadolazeću misiju s ljudskom posadom, koja predstavlja sljedeći veliki korak u ponovnom osvajanju svemira

