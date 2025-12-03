Astronauti snimili nebeski spektakl: 'Poput sirene koja pliva morem polarne svjetlosti'

Astronauti na Međunarodnoj svemirskoj postaji (ISS) nedavno su zabilježili prizor koji oduzima dah i podsjeća na scene iz znanstveno-fantastičnih filmova. Uspjeli su fotografirati ne jedan, već dva kometa — Lemmon i SWAN — dok se ispod njih, u Zemljinoj atmosferi, odvijao spektakularni ples polarne svjetlosti.

Snimke posade Ekspedicije 73, snimljene u listopadu, prikazuju komete kako svjetlucaju milijunima kilometara daleko, stvarajući jedinstvenu kozmičku predstavu, piše Space.

Kozmički ples iznad Zemlje

Fotografije, koje je NASA nedavno objavila, prikazuju komete Lemmon (C/2025 A6) i SWAN (C/2025 R2) kako prolaze iznad blistavih zelenih i žutih traka aurore i atmosferskog sjaja. Ovaj nebeski spektakl bio je moguć zahvaljujući sretnoj podudarnosti: prolazak dvaju kometa poklopio se s jednom od najvećih solarnih erupcija u 2025. godini. Te su erupcije izbacile goleme količine nabijenih čestica prema Zemlji, koje su u interakciji s našom atmosferom i magnetskim poljem stvorile iznimno živopisnu polarnu svjetlost.

Kometi su mala tijela sastavljena od leda i prašine. Kada se približe Suncu, toplina i zračenje uzrokuju isparavanje leda i oslobađanje prašine, stvarajući karakteristične, spektakularne repove. Istovremeno, aurora nastaje kada solarne čestice udaraju u atome u gornjoj atmosferi, dok je atmosferski sjaj suptilnije svjetlucanje uzrokovano kemijskim reakcijama visoko iznad planeta.

Zapisi iz orbite

Iako NASA nije precizirala tko je autor fotografija, one su vrlo slične onima koje je na društvenim mrežama objavio japanski astronaut Kimiya Yui iz agencije JAXA. Yui je, za razliku od svojih američkih kolega, mogao nastaviti s objavama tijekom privremenog zastoja u radu američke vlade.

"Bilo je to poput sirene koja pliva morem polarne svjetlosti", napisao je Yui opisujući komet Lemmon kako se prividno stapa s aurorom 24. listopada, dok se ISS nalazio iznad Sjeverne Dakote. Prizor je bio toliko veličanstven da je Yui, koji je kometu od milja tepao "Lemmon-chan", osjetio potrebu prijeći na formalniji naziv "Lemmon-san". U jednoj od objava priznao je kako mu je večernje fotografiranje kometa postalo "izvor iscjeljenja" nakon napornog dana, usporedivši iščekivanje novog prizora s odlaskom na spoj.

Dva rijetka nebeska posjetitelja

Pojava dvaju sjajnih kometa na nebu u otprilike isto vrijeme iznimno je rijetka. Lemmon i SWAN relativno su nova otkrića - Lemmon je potvrđen u siječnju, a SWAN tek u rujnu 2025. godine. Vrhunac sjaja dosegnuli su gotovo istovremeno, oko 20. i 21. listopada.

Znanstvenici vjeruju da komet Lemmon potječe iz Oortovog oblaka, golemog ledenog spremnika kometa koji okružuje naš Sunčev sustav, dok SWAN dolazi iz još udaljenijih područja. Njihove orbite su iznimno duge, što znači da su ove fotografije vjerojatno posljednje koje ćemo vidjeti za naših života, pa i puno duže. Komet Lemmon neće se vratiti u naše susjedstvo do otprilike 3175. godine, dok ćemo na ponovni prolazak kometa SWAN morati čekati više od 22.500 godina.

