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Izašli su podaci o gledanosti SP-a u SAD-u: NFL je konačno dobio konkurenta

Izašli su podaci o gledanosti SP-a u SAD-u: NFL je konačno dobio konkurenta
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Foto: Pedro Paulo Diaz/Zuma Press/Profimedia

Vrh liste najgledanijih televizijskih prijenosa u SAD-u u godini uvijek zauzimaju NFL utakmice

26.7.2026.
17:47
Sportski.net
Pedro Paulo Diaz/Zuma Press/Profimedia
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Svjetsko prvenstvo završilo je prije točno dva tjedna pobjedom Španjolske nad Argentinom u velikom finalu igranom na MetLife stadionu u East Rutherfordu.

Pojavile su se podaci o gledanosti Svjetskog prvenstva u SAD-u. Vrh liste najgledanijih televizijskih prijenosa u SAD-u u godini uvijek zauzimaju NFL utakmice. Ništa ne može prići niti blizu američkom nogometu, ali Svjetsko prvenstvo je u tome uspjelo. Tri utakmice uspjele su ući u top 10 najgledanijih televizijskih prijenosa u SAD-u u posljednjih 12 mjeseci.

Od finala SP-a gledaniji je bio samo Super Bowl. Super Bowl utakmicu između Patriotsa i Seahawksa gledalo je 125,6 milijuna ljudi u SAD-u što je uvjerljivo najgledaniji prijenos u godini. Finale Španjolske i Argentine došlo je do 62,8 milijuna gledatelja. Još su dvije utakmice uspjele ući u top 10.

 

 

Utakmicu osmine finala između SAD-a i Belgije gledalo je 46 milijuna ljudi čime je ta utakmica došla na sedmo mjesto najgledanijih prijenosa, a na devetom mjestu je utakmica osmine finala između Meksika i Engleske. NFL i dalje dominira na listi, ali SP je zabilježio veliku gledanost u SAD-u i pokazao da je soccer u naletu popularnosti u Americi.

Svjetsko Prvenstvo 2026.SadGledanostNfl
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