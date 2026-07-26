Izašli su podaci o gledanosti SP-a u SAD-u: NFL je konačno dobio konkurenta

Svjetsko prvenstvo završilo je prije točno dva tjedna pobjedom Španjolske nad Argentinom u velikom finalu igranom na MetLife stadionu u East Rutherfordu.

Pojavile su se podaci o gledanosti Svjetskog prvenstva u SAD-u. Vrh liste najgledanijih televizijskih prijenosa u SAD-u u godini uvijek zauzimaju NFL utakmice. Ništa ne može prići niti blizu američkom nogometu, ali Svjetsko prvenstvo je u tome uspjelo. Tri utakmice uspjele su ući u top 10 najgledanijih televizijskih prijenosa u SAD-u u posljednjih 12 mjeseci.

Od finala SP-a gledaniji je bio samo Super Bowl. Super Bowl utakmicu između Patriotsa i Seahawksa gledalo je 125,6 milijuna ljudi u SAD-u što je uvjerljivo najgledaniji prijenos u godini. Finale Španjolske i Argentine došlo je do 62,8 milijuna gledatelja. Još su dvije utakmice uspjele ući u top 10.

The 2026 FIFA World Cup is crashing this year's most-watched broadcasts party, which is usually exclusive to the NFL



3 of the 10 most-watched sporting events of the past 12 months in the US were soccer games ⚽️📈 pic.twitter.com/XPYarxVVMh — Lev Akabas (@LevAkabas) July 24, 2026

Utakmicu osmine finala između SAD-a i Belgije gledalo je 46 milijuna ljudi čime je ta utakmica došla na sedmo mjesto najgledanijih prijenosa, a na devetom mjestu je utakmica osmine finala između Meksika i Engleske. NFL i dalje dominira na listi, ali SP je zabilježio veliku gledanost u SAD-u i pokazao da je soccer u naletu popularnosti u Americi.