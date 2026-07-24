Trener Edo iz 'Života na vagi' proživljava agoniju: 'Čekam presudu na koju nisam spreman'

Edin Mehmedović (45), cijenjeni trener iz showa "Život na vagi", šokirao je pratitelje iskrenom objavom na Instagramu. Otkrio je da tjednima trpi jake bolove, suočen s neizvjesnošću i mogućom operacijom, pokazavši svoju dosad neviđenu, ranjivu stranu.

‘Godinama sam ponavljao iste pokrete’

“Ležim na kauču. Tjednima. Boli me. Čekam. Presudu na koju nisam spreman. Hoće li moje tijelo uspjeti samo sebe iscijeliti ili ću ipak pod nož?” - započeo je Mehmedović svoju objavu, dajući jasan uvid u ozbiljnost situacije. U nastavku opisuje agoniju čekanja: “Vani je ljeto. Čujem ptice. Cvrčke. A ja sam kod kuće. Sam. Čekam”.

S posebnom gorčinom osvrnuo se na ironiju situacije. On, koji je karijeru posvetio pokretu, sada je nepokretan. “Godinama sam ponavljao iste pokrete. Možda nekad previše tražio od tijela”, priznaje, svjestan da on, koji je pomagao drugima “da ponovno zavole svoje tijelo”, danas sam ne može do plaže.

‘Ne čekaj, živi’

Ovakva sirova iskrenost izazvala je lavinu podrške, a stotine ljudi u komentarima su mu slale poruke ohrabrenja i dijelile vlastita, slična iskustva. Unatoč boli i neizvjesnosti, Mehmedović je svoju ispovijest zaključio snažnom porukom, koristeći vlastitu situaciju kao lekciju o prolaznosti zdravlja. “Ne čekaj ‘jednom’. Ne čekaj da prođe još jedno ljeto. Ne čekaj da te nešto zaustavi. Živi”, poručio je svima, pretvarajući osobnu agoniju u poziv na akciju koji je duboko odjeknuo među njegovom publikom.