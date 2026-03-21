Trener iz 'Života na vagi' nakon 45 godina ostvario san i poručio: 'Što čekaš?'

Poznati kondicijski trener i jedno od omiljenih lica popularnog televizijskog showa "Život na vagi", Edin Mehmedović (45), na svom je Instagram profilu podijelio iznimno osobnu i inspirativnu priču koja je nadahnula mnoge. Ne radi se o još jednom savjetu za vježbanje, već o osvajanju osobnog cilja koji je odgađao čak četrdeset i pet godina: usponu na planinu Klek.

Simbolika uspavanog diva

Za Mehmedovića, Klek nije bio samo planina. Kako je opisao, bio je to "uspavani div iznad Ogulina" koji mu je obilježio djetinjstvo. "Dok su drugi gledali crtiće, ja sam gledao u njega. Svako ljeto, svaki praznik, ista slika, isti poziv. Tiha prisutnost koja kao da govori: ‘Čekam te’," napisao je, dočaravši snažnu emocionalnu vezu s planinom koja se u hrvatskoj kulturi smatra kolijevkom planinarstva.

Godine su prolazile, a život, obaveze i izgovori stajali su na putu ostvarenju te dječje želje. Priznao je kako je bezbroj puta gledao u njegove stijene s autoceste, osjećajući žaljenje i postavljajući si isto pitanje: "Što čekam?". Njegova priča o odgađanju poznata je mnogima, no ono što ju čini posebnom jest spoznaja do koje je došao na samom vrhu. Stojeći na 1181 metru nadmorske visine, okružen prizorom koji je sanjao desetljećima, shvatio je dublju poruku svog pothvata.

Više od planinarenja, poruka svima

"I znaš što sam danas shvatio? Nije stvar u planini. Stvar je u svemu onome što odgađamo. U snovima koje ‘još stignemo’. U željama koje guramo pod ‘jednog dana’," istaknuo je Mehmedović. Njegov uspon na Klek postao je tako snažna metafora za suočavanje s vlastitom pasivnošću. Kao trener koji svakodnevno motivira druge na korjenite životne promjene, ovim je potezom pokazao da se i on sam bori s istim izazovima.

Njegova poruka da "pravi trenutak nikad ne dolazi sam, ti moraš doći njemu" odjeknula je među njegovim pratiteljima. U svijetu u kojem se često traže izgovori, Mehmedovićev čin podsjetnik je na snagu osobne odluke. "Danas sam se popeo na Klek. Ali još važnije: prestao sam čekati", zaključio je.

Na kraju je izazvao i svoje pratitelje na promišljanje, upitavši ih imaju li i oni svoj "Klek", bio to planinski vrh, životna odluka, promjena ili novi početak. Sudeći po reakcijama, njegova iskrenost i ranjivost su pogodile cilj. Jedna pratiteljica mu je u komentaru poručila: "Vrh koji sam najviše puta popela... vraćat ćeš mu se".

