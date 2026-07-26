[KVIZ] Testiraj znanje o najpoznatijim humorističnim serijama i pokušaj imati sve točne odgovore

Ostavite po strani daljinske upravljače i streaming servise. Svijet serija je maraton na kojem se odvijaju priče ispisane genijalnim scenarijima, savršenim komičnim tajmingom i ljudskom glupošću. No, možete li prepoznati kultne humoristične serije samo na temelju skrivenih tragova i duhovitih aluzija? Ovaj kviz nije test pamćenja imena glumaca, već razumijevanja suštine smijeha.