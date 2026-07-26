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[KVIZ] Testiraj znanje o najpoznatijim humorističnim serijama i pokušaj imati sve točne odgovore

[KVIZ] Testiraj znanje o najpoznatijim humorističnim serijama i pokušaj imati sve točne odgovore
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Foto: Voyo/RTL

U kojoj legendarnoj britanskoj seriji dva brata iz Peckhama, Del Boy i Rodney neprestano pokušavaju postati milijunaši kroz sumnjive poslove?

26.7.2026.
17:59
Webcafe.hr
Voyo/RTL
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Ostavite po strani daljinske upravljače i streaming servise. Svijet serija je maraton na kojem se odvijaju priče ispisane genijalnim scenarijima, savršenim komičnim tajmingom i ljudskom glupošću. No, možete li prepoznati kultne humoristične serije samo na temelju skrivenih tragova i duhovitih aluzija? Ovaj kviz nije test pamćenja imena glumaca, već razumijevanja suštine smijeha.

KvizKvizoviKviz ZnanjaSerijeHumoristične Serije
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