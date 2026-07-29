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OPASNOST U MORU /

Potresna smrt dječaka (7): Majka mu se prije tjedan dana utopila, njemu se do sada borili za život

Potresna smrt dječaka (7): Majka mu se prije tjedan dana utopila, njemu se do sada borili za život
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Foto: TERRY BLACKBURN/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia/Ilustracija

Majka, njezina kći i još četiri člana obitelji bili su u moru prošle srijede kada su se našle u nevolji

29.7.2026.
15:36
Dunja Stanković
TERRY BLACKBURN/BACKGRID/Backgrid UK/Profimedia/Ilustracija
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Sedmogodišnji dječak preminuo je u bolnici nakon tragedije u Essexu gdje su se prije tjedan dana utopile njegova majka i njezina 15-godišnja kći.

Dječak je tako postao treća žrtva tragedije na plaži u West Mersei, u blizini kampa za odmor Sea View gdje su već stradale njegova 41-godišnja majka i tinejdžerica, prenosi Sky news. 

Majka, njezina kći i još četiri člana obitelji bili su u moru prošle srijede kada su se našle u nevolji. Obitelj i drugi kupači su im pokušali pomoći, no tragično su preminule. Dječak je u kritičnom stanju prevezen u bolnicu. 

Oglasila se shrvana obitelj

"Naše misli su s obitelji i prijateljima stradalih, isto kao i prošloga tjedna", poručio je glavni inspektor Al Pitcher koji vodi istragu o okolnostima tragedije. 

Istražitelji nastavljaju slagati mozaik događaja koji je doveo do pogibije troje ljudi. 

Obitelj preminulog dječaka u izjavi je zahvalila liječnicima i medicinskim sestrama s odjela intenzivne njege u bolnici Royal London, koji su se brinuli o njemu, ali i cjelokupnoj zajednici koja im je pružala podršku tijekom ovih dana neizvjesnosti. 

Velika Britanija broji sve više žrtava utapanja ovoga ljeta. Tijekom svibanjskog toplinskog vala u vodama je stradalo najmanje 15 ljudi, uglavnom djece. 

Premijer Andy Burnham prethodno je izjavio da će vlada pružiti podršku lokalnim vlastima. 

Velika BritanijaMorePlažaUtapanje
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