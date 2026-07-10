Tajfun ubio 39 ljudi, poplave oslobodile 900 zmija: Žena umrla od ugriza

Grad Hengzhou na jugu Kine našao se pod neobičnom prijetnjom nakon što su snažne poplave omogućile bijeg oko 900 zmija, među kojima su i otrovne vrste.

Poplave je izazvao tajfun Maysak, a prema kineskim državnim medijima u nevremenu je dosad poginulo 39 ljudi. Jedna žena preminula je nakon ugriza zmije, moguće kobre, dok je još nekoliko ljudi zatražilo liječničku pomoć.

Na snimkama koje se šire društvenim mrežama vide se zmije kako plivaju poplavljenim ulicama. Lokalne vlasti u početku su pokušavale umanjiti opasnost, no potom su stanovnike upozorile da im se ne približavaju.

Kako prenosi CNN, na teren su poslani hvatači zmija, bolnice su povećale zalihe protuotrova, a građanima je preporučeno da izbjegavaju travu, ribnjake i noćne izlaske.

📌 Hengzhou, #China 🇨🇳 July 6 /2026

After days of heavy rain 🌧️ and flooding across China, around 900 snakes 🐍 escaped from a breeding farm in Hengzhou. Reports say the reptiles included venomous cobras, with villagers attempting to catch them in the floodwaters. pic.twitter.com/cTcgAZ4nZd — CAUGHTIN4KHQ (@CaughtIn4KHQ) July 9, 2026

Osim zmija, nakon poplave regionalnog zoološkog vrta na slobodi su se našle i dvije zebre, jedan grbavi vol, tri minijaturna konja, dva magarca te druge životinje

Privatni zoološki vrt Guigang izdao je hitno upozorenje, navodeći da neke odbjegle životinje, među kojima su nojevi, emui i rakuni, mogu postati agresivne ako se prestraše.

Regija poznata po jasminu i uzgoju zmija

Hengzhou je najpoznatiji kao kineska “prijestolnica jasmina”, cvijeta koji se ondje uzgaja već 500 godina i koristi za pripremu čaja.

No grad i šira regija Guangxi posljednjih su desetljeća postali i važno središte uzgoja zmija, ponajprije za farmaceutsku i biomedicinsku industriju. Na tom području postoje tisuće uzgajališta, a među najčešćim vrstama su kobre i štakorske zmije.

Jedna civilna ekipa za hvatanje zmija tvrdi da je u samo dva dana uklonila između 2000 i 3000 primjeraka, uglavnom neotrovnih. Zmije se nakon poplava često skrivaju u kućama, dvorištima i drugim zaklonjenim mjestima.

"U dva dana uhvatili smo dvije do tri tisuće. Uglavnom smo ih sve uklonili", rekao je član ekipe Zhu.

Stanovnici su upozoreni da ne pokušavaju sami uhvatiti zmije, nego da svako opažanje odmah prijave nadležnim službama. Posebno se savjetuje oprez pri ulasku u poplavljene kuće i spremišta, gdje se životinje mogu skloniti nakon povlačenja vode.

🚨 Breaking News

Severe flooding in Hengzhou, Guangxi, China destroyed a snake breeding farm, releasing 800–900 snakes, including venomous cobras, into nearby villages.



Rescue teams are racing to capture the escaped snakes as authorities urge residents to stay away from… pic.twitter.com/2uoEd1uAHR — Rosie Bella (@chronicalguy) July 10, 2026

'Tražili smo pomoć, ali prekasno'

Jedan od najvećih problema i dalje su prekinute prometnice, zbog kojih pomoć teško stiže do udaljenijih naselja. U slučaju ugriza presudno je što prije doći do bolnice, jer se otrov može brzo proširiti organizmom.

Stanovnici su za Beijing News rekli da žena koju je zmija ugrizla nije na vrijeme dobila pomoć jer su poplave prekinule prometnice, a otrov se brzo širio.

"Tražili smo pomoć, ali bilo je prekasno", rekao je jedan mještanin.

Vlasti upozoravaju da su pravodobna reakcija i brz dolazak u bolnicu ključni nakon ugriza. Iako je voda počela opadati, još se ne zna koliko odbjeglih zmija i dalje predstavlja opasnost stanovnicima.