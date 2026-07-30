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SKLUPČANA ZMIJA /

Ispred vile bivšeg premijera Ive Sanadera našao se nepozvani gost: Imamo snimku

'Nitko od građana zbog nije nije nazvao Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba u Dumovcu'

30.7.2026.
19:45
Tajana Gvardiol
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Nasred Kozarčeve ulice u Zagrebu, ispred vile bivšeg premijera Ive Sanadera, sklupčala se zmija. Snimku i fotografije našoj redakciji poslao je čitatelj. Otkrio nam je samo da je snimka nastala u srijedu navečer. Koja je sudbina zmije nije mu poznato.

Poslali smo upit Skloništu za nezbrinute životinje Grada Zagreba jesu li možda intervenirali i sklonili životinju s ulice te da nam pojasne o kojoj se zmiji radi.

Glasnogovornica zagrebačkog ZOO-a Krešimira Rendulić potvrdila nam je kako Dumovec nije intervenirao, ali i da se radi o bjelici, neotrovnoj zmiji. 

Ispred vile bivšeg premijera Ive Sanadera našao se nepozvani gost: Imamo snimku
Foto: Net.hr

Nitko nije dojavio

"Nitko od građana zbog nje nije nazvao Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba u Dumovcu", dodala je. 

Bjelica, poznata i kao Eskulapova zmija (Zamenis longissimus), jedna je od najvećih neotrovnih zmija u Europi i može narasti do oko dva metra. Vrlo je dobra penjačica, a hrani se uglavnom glodavcima, pticama i njihovim jajima. Rasprostranjena je diljem Hrvatske i velikog dijela Europe te je strogo zaštićena vrsta. Potpuno je bezopasna za ljude.

Bjelica se povezuje s grčkom mitologijom i poviješću medicine. Smatra se simbolom medicine. 

Ivo SanaderZmijaKozarčevaBjelica
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