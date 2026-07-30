Ispred vile bivšeg premijera Ive Sanadera našao se nepozvani gost: Imamo snimku

Nasred Kozarčeve ulice u Zagrebu, ispred vile bivšeg premijera Ive Sanadera, sklupčala se zmija. Snimku i fotografije našoj redakciji poslao je čitatelj. Otkrio nam je samo da je snimka nastala u srijedu navečer. Koja je sudbina zmije nije mu poznato.

Poslali smo upit Skloništu za nezbrinute životinje Grada Zagreba jesu li možda intervenirali i sklonili životinju s ulice te da nam pojasne o kojoj se zmiji radi.

Glasnogovornica zagrebačkog ZOO-a Krešimira Rendulić potvrdila nam je kako Dumovec nije intervenirao, ali i da se radi o bjelici, neotrovnoj zmiji.

Foto: Net.hr

Nitko nije dojavio

"Nitko od građana zbog nje nije nazvao Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba u Dumovcu", dodala je.

Bjelica, poznata i kao Eskulapova zmija (Zamenis longissimus), jedna je od najvećih neotrovnih zmija u Europi i može narasti do oko dva metra. Vrlo je dobra penjačica, a hrani se uglavnom glodavcima, pticama i njihovim jajima. Rasprostranjena je diljem Hrvatske i velikog dijela Europe te je strogo zaštićena vrsta. Potpuno je bezopasna za ljude.

Bjelica se povezuje s grčkom mitologijom i poviješću medicine. Smatra se simbolom medicine.