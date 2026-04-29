Vlajčić kažnjen s 2000, a Šarić s 5309 €: Jedan zaposlio rođakinju, drugi 'peglao' službenu karticu

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa kaznilo je s 2000 eura potpredsjednika Vlade i ministra poljoprivrede, šumarstva i ribarstva Davida Vlajčića zbog povrede Zakona o sprječavanju sukoba interesa jer je utvrdilo da je sudjelovao u zapošljavanju svoje rođakinje u ministarstvu.

Predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Ines Pavlačić Hini je rekla da je Povjerenstvo na današnjoj sjednici donijelo odluku da je ministar Vlajčić povrijedio Zakon o sprječavanju sukoba interesa u dijelu koji se odnosi na zabranjena djelovanja obveznika, odnosno da je zlouporabio posebna prava obveznika koja proizlaze ili su potrebna za obavljanje dužnosti. Za to mu je izreklo novčanu sankciju od 2000 eura.

"Činjenično stanje predmeta sastojalo se u tome da je imenovani (ministar Vlajčić) u Ministarstvu zaposlio svoju rođakinju", istaknula je Pavlačić. Naglasila je da je predmet otvoren po službenoj dužnosti temeljem medijskih navoda.

Povjerenstvo je u postupku utvrdilo da je Vlajčić doista potpisao sporazum o premještaju za određenu osobu u svoje ministarstvo u kojem obnaša dužnost te je ta osoba 3. ožujka 2025. raspoređena na radno mjesto višeg savjetnika specijalista, da bi odmah isti dan od strane Vlajčića bilo naloženo da se rasporedi na radno mjesto glavne savjetnice u kabinetu.

"Sam institut premještaja nije sporan, dakle on je zakonom dozvoljen, međutim Povjerenstvo je u ovom konkretnom slučaju utvrdilo interesnu povezanost obveznika iz razloga što je utvrđeno da se radi o srodstvu, doduše ono je daljnje srodstvo, dakle ne radi se o članu uže obitelji. Ali iako se radi o daljnjem srodstvu, iz samih ovih činjenica da je osoba odmah premještena isti dan na mjesto savjetnice u kabinetu, Povjerenstvo je utvrdilo da je to interesna povezanost", objasnila je Pavlačić.

Pavlačić je istaknula da samu tu rodbinsku povezanost niti obveznik - ministar Vlajčić u svom očitovanju nije posebno sporio.

Povjerenstvo s najvećom novčanom sankcijom od 5309 eura kaznilo Josipa Šarića

Predsjednica Povjerenstva rekla je i kako je na današnjoj sjednici Povjerenstvo povredu zakona odnosno zlouporabu posebnih prava obveznika koja proizlaze ili su potrebna za obnašanje dužnosti utvrdila i u predmetu Josipa Šarića, bivšeg gradonačelnika Grada Otoka i saborskog zastupnika jer je u dužem razdoblju, od 2013. do 2020. godine, zlouporabio ovlasti korištenja službene kartice iz sredstava reprezentacije.

"Znači, sredstva proračuna koristio je za privatne troškove, uključujući kupnju luksuzne robe, smještaj u hotelima za sebe i članove obitelji, troškove konzumacije hrane i pića u ugostiteljskim objektima bez dokazane poslovne svrhe i namjenskog trošenja reprezentacije", navela je Pavlačić.

Za te povrede Povjerenstvo je Šariću izreklo najveću moguću sankciju u okvirima Zakona, a to je 5309 eura.

