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HNS se oglasio jutro nakon bolnog poraza od Engleza

HNS se oglasio jutro nakon bolnog poraza od Engleza
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Foto: Kenjiro Matsuo/AFLO/Profimedia

Savez poslao poruku navijačima

18.6.2026.
10:01
M.G.
Kenjiro Matsuo/AFLO/Profimedia
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Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je od Engleske s 4-2 (2-2) u prvom nastupu u skupini L na Svjetskom prvenstvu, pokazavši slabosti u obrani kod prekida te od brzih suparničkih protunapada, ali će imati priliku za popravak dojma protiv Paname i Gane u preostalim utakmicama. 

Englesku je u vodstvo doveo Harry Kane u 12. minuti iz kaznenog udarca, izjednačio je Martin Baturina u 36. minuti, da bi novu prednost Engleskoj još jednom osigurao Kane u 42. minuti. Na 2-2 poravnao je Petar Musa u petoj minuti sudačke nadoknade.

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Jutro nakon utakmice Hrvatski nogometni savez se oglasio na društvenim mrežama i zahvalio navijačima koji su pratili utakmicu na Cvjetnom trgu u Zagrebu.

"Hvala vam na emocijama, pjesmi i nevjerojatnoj atmosferi na otvaranju Vatrene zone HNS-a - energija koju ste stvorili bila je za pamćenje. Nastavljamo s druženjem i okupljanjem na Cvjetnom trgu!", napisali su iz Saveza uz fotografije.

Hrvatska Nogometna ReprezentacijaHrvatski Nogometni SavezEngleskaSvjetsko Prvenstvo 2026.
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