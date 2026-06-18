HNS se oglasio jutro nakon bolnog poraza od Engleza

Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je od Engleske s 4-2 (2-2) u prvom nastupu u skupini L na Svjetskom prvenstvu, pokazavši slabosti u obrani kod prekida te od brzih suparničkih protunapada, ali će imati priliku za popravak dojma protiv Paname i Gane u preostalim utakmicama.

Englesku je u vodstvo doveo Harry Kane u 12. minuti iz kaznenog udarca, izjednačio je Martin Baturina u 36. minuti, da bi novu prednost Engleskoj još jednom osigurao Kane u 42. minuti. Na 2-2 poravnao je Petar Musa u petoj minuti sudačke nadoknade.

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Jutro nakon utakmice Hrvatski nogometni savez se oglasio na društvenim mrežama i zahvalio navijačima koji su pratili utakmicu na Cvjetnom trgu u Zagrebu.

"Hvala vam na emocijama, pjesmi i nevjerojatnoj atmosferi na otvaranju Vatrene zone HNS-a - energija koju ste stvorili bila je za pamćenje. Nastavljamo s druženjem i okupljanjem na Cvjetnom trgu!", napisali su iz Saveza uz fotografije.