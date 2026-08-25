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'A SAD ADIO' /

Bengalke i ruke u zrak, Botinec je gorio zbog župnika! Ovo će se dugo pamtiti

Bengalke i ruke u zrak, Botinec je gorio zbog župnika! Ovo će se dugo pamtiti
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Foto: Screenshot 'TikTok'/TamburaCam

U župi je služio godinama, a za oproštaj priredili su mu trenutke za pamćenje

25.8.2026.
9:12
Jaga Komazec
Screenshot 'TikTok'/TamburaCam
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U Botincu su se župljani na poseban način oprostili od svog župnika koji napušta župu. Uz pjesmu, baklje i okupljene župljani su svom župniku priredili emotivan i upečatljiv oproštaj koji će se zasigurno dugo pamtiti.

@jaksa__tambura Oproštaj od župnika, Botinec! #botinec #nanovorođeni #oprostajnavecera ♬ izvorni zvuk - TamburaCam

Na snimci se vidi kako okupljeni uz pjesmu "A sad adio" i upaljene baklje ispraćaju župnika, a uz video stoji opis: "Kad župnik napušta župu, Botinec radi oproštaj kao da je biskup!"

Župljani i ranije iznenađivali svoje svećenike

Slična lijepa gesta nedavno je zabilježena i u Kosinju. Ondje su župljani svom župniku Peri Jurčeviću prikupili 14 tisuća eura i iznenadili ga novim automobilom jer mu se stari često kvario. Jurčević je potom svoj stari automobil odlučio pokloniti obitelji kojoj je bio potreban.

Župnik je tada priznao da ga je njihova gesta potpuno iznenadila, dok su župljani objasnili da su mu na taj način željeli zahvaliti za sve što je tijekom godina činio za njih.

I prizori iz Botinca pokazuju koliko snažna povezanost može nastati između župnika i zajednice kojoj je godinama služio.

župnikBotinecZagrebOproštaj
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