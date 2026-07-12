Župljani svećeniku kupili automobil, a on svoj poklonio: 'Meni je to avion, a ne auto'

Automobil mu više nije bio dovoljno pouzdan za kilometre koje prelazi pomažući drugima, pa su njegovi župljani odlučili pomoći njemu. Mještani Kosinja prikupili su novac i župniku Peri Jurčeviću kupili novi automobil, a on je svoj stari odlučio darovati obitelji kojoj je potreban.

Velečasni Pero u Kosinj je stigao prije devet godina, a mještani kažu da danas bez njega teško mogu zamisliti život župe.

"U mojoj je kući kao član obitelji, bolje ne može", rekao je Dragan iz Gornjeg Kosinja.

Zora dodaje da je župnik uvijek uz ljude kada im zatreba pomoć.

"Velikodušan je. Kad nekome nešto treba, on je tu", kazala je.

Ideja o kupnji automobila rodila se nekoliko tjedana nakon što se župnikov stari automobil pokvario na putu prema Međugorju. Nada Ugarković prisjetila se razgovora tijekom kojeg je velečasni rekao da se vozilo više gotovo i ne može popraviti te da se njime ne usuđuje odlaziti na dulja putovanja.

Tada je jedan od okupljenih predložio da mu sami kupe novi automobil. Župnik je u početku mislio da se šale.

'Meni je to avion, a ne automobil'

U akciju su se uključili članovi molitvene zajednice, Kosinjani i stanovnici okolnih mjesta. Za samo mjesec dana prikupili su 14 tisuća eura i iznenadili velečasnog Peru.

"Bio sam u čudu i stvarno šokiran. Nisam očekivao tako nešto. Meni je to avion, a ne automobil", rekao je Jurčević.

Priznao je da mu je zbog velike geste bilo i pomalo neugodno, no župljani kažu da su mu samo željeli vratiti dio dobrote koju je godinama pružao njima.

"Koliko je tko mogao, toliko je dao, ali sve je dano od srca. Sretan je Pero, a sretni smo i mi", rekao je Dragan.

Dirnut njihovom gestom, župnik je odlučio nastaviti lanac dobrote. Stari, neregistrirani automobil nije želio prodati, nego ga je darovao obitelji za koju zna da joj je prijeko potreban.

"Ako su drugi skupljali novac da ja dobijem dobar automobil, kako bih onda svoj mogao prodavati? Odlučio sam ga pokloniti obitelji čiju situaciju dobro poznajem", rekao je.

Novi automobil služit će mu za obilazak velike župe, osobito za posjete bolesnim i starijim mještanima. Kako poručuju iz Kosinja, nije presudno koliko je gesta velika, nego da je učinjena od srca.