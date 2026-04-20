Netko se našalio sa svećenicima iz jedne Župe: Pogledajte što konstantno pronalaze u milodarima
Župa Skrad uputila je važnu obavijest svojim vjernicima putem društvenih mreža, upozorivši na neprikladnu praksu stavljanja nevažeće valute u milodar. U objavi na službenoj Facebook stranici naglašeno je kako se u crkvene škrabice i dalje ubacuju kune, iako ta valuta više nije u opticaju.
„Molimo sve vjernike da ne stavljaju kune u milostinju jer to više nije važeći novac. Milostinja je dobrovoljni dar te je bolje pomoliti se i ne dati ništa, nego doći na misu, moliti se Bogu i namjerno davati nevažeći novac i to u više navrata“, poručili su iz župe na svom Facebook profilu.
Čin nepoštovanja
Iz Župe Skrad ističu kako milostinja predstavlja dobrovoljni čin darivanja i izraz osobne vjere, ali i odgovornosti prema zajednici. Davanje nevažećeg novca, kako navode, nije samo beskorisno, već može predstavljati i oblik nepoštovanja prema crkvi i drugim vjernicima.
Zaključno, vjernicima se poručuje da je iskrena molitva i sudjelovanje u svetoj misi važnije od samog novčanog priloga, osobito ako on nema stvarnu vrijednost.
