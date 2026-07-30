Kiselinom polijevaju ljude! Otkriveni jezivi detalji o albanskoj mafiji: 'Unakaze im lica'

Albanska mafija u Velikoj Britaniji posljednjih je godina proširila utjecaj daleko izvan klasičnog organiziranog kriminala, ocijenio je prošli tjedan odvjetnik i član Međunarodnog udruženja načelnika policije (IACP) Marko Nicović u razgovoru za Euronews Srbija.

Nicović tvrdi da se organizirane kriminalne skupine više ne oslanjanju isključivo na trgovinu drogom i druge ilegalne poslove, već se fokusiraju na stvaranju privlačne slike o kriminalnom načinu živote s ciljem da privuku nove članove.

"Počeli su ulagati u glazbu i showbizz. Investiraju u mlade rap muzičke zvijezde, na TikToku i drugim društvenim mrežama objavljuju video spotove u kojima su mladi članovi mafije prikazani sa skupim automobilima, satovima, jahtama i atraktivnim djevojkama", objašnjava odvjetnik i naglašava da je to razlog zbog kojeg je albanska mafija u Britaniji posebno opasna.

Aktivni u Londonu

Promocijom luksuznog života mafija stvara privid uspjeha i bogatstva, a potom među mladim emigrantima pronalazi nove članove. "To privlači emigrante iz siromašnih zemalja. Angažiraju ih za distribuciju droge na ulicama ili uzgajanje marihuane u seoskim područjima", objašnjava Nicović.

London je jedno od njihovih snažnih uporišta, a pojedini dijelovi glavnog grada postali su im baze. "Posebno su aktivni u istočnom Londonu četvrti Barking, gdje su izgradili cijela naselja. Uprava Londona čak je poduzela mjeru rušenja cijelog naselja kako bi im uskratila bazu za djelovanje", napominje stručnjak.

Britanske sigurnosne službe godinama pokušavaju efektivno odgovoriti na sve veći utjecaj albanskih kriminalnih grupa. Formirani su i posebni timovi koji bi pratili njihovu komunikaciju i modus operandi. "Britanska agencija za suzbijanje teškog kriminala (National Crime Agency - NCA) osmislila je projekt da se suprotstavi albanskoj mafiji. Osnovali su i poseban prevoditeljski odjel za albanski jezik kako bi pratili komunikacije na mobitelu i druge oblike elektronskog povezivanja članova podzemlja", kaže Nicović.

Brutalne metode

Zabrinjava činjenica da je nasilje posljednjih godina postalo još brutalnije. "U razgovoru s policajcima iz NCA-a doznao sam da su pokazali iznimnu razinu agresije i surovosti", tvrdi Nicović. Kao najjeziviji primjer ističe napade kiselinom, koji prema njegovim riječima predstavljaju oblik zastrašivanja i discipliniranja unutar kriminalnih struktura.

"Osobe koje treba kazniti polijevaju kiselinama na metro stanicama, parkinzima, parkovima i drugim javnim mjestima. Preko unakaženog lica su slali jezivu poruku ostalima o tome što ih čeka za neposlušnost", kaže odvjetnik.

Nicović upozorava da se albanske grupe sukobljavaju s drugim mafijaškim organizacijama u Britaniji, s ciljem preuzimanja potpune dominacije nad kriminalnim tržištem.

"Moje kolege iz NCA-a navele su da u posljednje vrijeme bukti rat između albanske mafije u Londonu i engleske u Liverpoolu. Albansko podzemlje želi apsolutnu kontrolu na Otoku", zaključio je Nicović.