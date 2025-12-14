Endokrinolog: 'Kada je um čist, lakše je biti fizički aktivan i kontrolirati prehranu'

Endokrinolog dr. Ivan Kruljac koji već godinama istražuje metabolizam, inzulinsku rezistenciju i utjecaj stresa na ljudsko zdravlje. U razgovoru je otkrio svoj profesionalni put, današnji pogled na medicinu i znanost, ali i osobnu filozofiju života. U osnovnoj školi želio je biti "majstor koji popravlja stvari". Okolina ga je poticala da svoje znanje usmjeri prema medicini.

"Želio sam biti kirurg, ali nisam mogao birati kad sam završio fakultet. U endokrinologiji se otvorila niša u kojoj sam dobio priliku još tijekom faksa. Prihvatio sam je i od tada sam u tom području – i jako sam zadovoljan", poručio nam je dr. Kruljac.

Medicina je za njega doista poziv koji ga stalno vraća na početne postavke. "Povremeno sam mislio promijeniti smjer, ali uvijek bih se vratio endokrinologiji", rekao je.

Od znanstvenih radova do praktičnog fokusa

Desetak godina bio je duboko uključen u znanstvena istraživanja, publiciranje i akademski rad, no danas ga više intrigira klinički dio posla – razumijevanje pacijenata, rješavanje slučaja te postavljanje pravih pitanja.

"Sada medicinu gledam kao igralište. Prije je proces bio spor: postaviš jedno pitanje, onda dvije godine radiš istraživanje. S razvojem umjetne inteligencije i novih pristupa, čini mi se da danas možemo postaviti mnogo bolja i preciznija pitanja", naglasio je dr. Kruljac.

Priznaje i da je u jednom razdoblju publiciranje znanstvenih radova postalo svojevrsni hobi, pa čak i igra strategije. Ali od tog je dijela rada postupno odustao.

"Pljesak koji dobivaš zbog radova s vremenom postane nešto za čim ne bi trebao žudjeti. Danas znanost vidim kao alat – da potvrdim ili odbacim ono što me klinički zanima", dodao je.

Inzulinska rezistencija kao velika tema današnjice

U posljednje vrijeme ponovno se intenzivno bavi inzulinskom rezistencijom, koju smatra početkom većine kroničnih bolesti.

Prema njegovim riječima, ključne točke metaboličkog zdravlja su dvije:

Unos i potrošnja energije Stres i hormoni stresa

"Neaktivnost mišića u kombinaciji s prekomjernim unosom hrane vrlo brzo dovodi do nakupljanja masnoća u mišićima, što stvara toksične spojeve koji blokiraju učinak inzulina. To je početak problema”, objasnio je.

Uz to, hormoni stresa – kortizol, adrenalin i glukagon – dodatno blokiraju rad mitohondrija, što pogoršava stanje.

"U toj početnoj fazi praktički smo svi zdravi, ali u tijelu već nastaju promjene koje kasnije mogu dovesti do ozbiljnijih poremećaja kod nekih ljudi", zaključio je dr. Kruljac.

Meditacija, miran um i dobra djela

Iako je poznat po endokrinologiji, dr. Kruljac naglasio je važnost mentalnog zdravlja. Meditacija, molitva ili bilo koji oblik smirivanja uma stavlja na prvo mjesto. "Kada je um čist, možemo se lakše odlučiti na fizičku aktivnost i lakše kontrolirati prehranu", naglasio je dr. Kruljac.

A kao svoj životni princip ističe činjenje dobra. "Smisao života je činiti dobro. Počevši od obitelji – puno ljubiti i poštovati, malo suditi. Isto vrijedi i na poslu. Ako se vodimo dobrim namjerama, prvi nam cilj neće biti napredak, nego harmoničan odnos u kojem svi rastu", istkanuo je.

Život, rekao je, treba biti izazovan, kao vježba u teretani. "Ne idemo u teretanu da bismo sjedili. Isto je i sa životom. Težina nam daje priliku da pokažemo koliko dobra možemo napraviti", zaključio je.

Prva TV iskustva i suradnja na ‘Životu u balansu’

Novo iskustvo pred kamerama za njega je bilo iznenađujuće zabavno. Posebno ističe sudionika Luku, čija će transformacija biti važan dio emisije.

"Upoznao sam odlične ljude – nutricionista, psihologinju, trenera i Luku. Stvarno smo se zbližili. Luka je super dečko. Imao sam i ja više kilograma u mladosti, pa ga dobro razumijem. Mislim da je to samo faza kroz koju prolazi. On je inteligentan, ima dobru volju, zna se kontrolirati i sada ima alate za promjenu. Uvjeren sam da će uspjeti", ispričao je.

Dr. Ivan Kruljac u emisiji 'Život u balansu' donosi spoj znanosti, iskustva i humanog pristupa. Njegove poruke o metabolizmu, stresu, prehrani, ali i ljepotama života, bit će važan dio emisije koja želi gledateljima pomoći da pronađu vlastiti put prema zdravijem i uravnoteženijem životu.